محدش هيقولك تشتري إيه .. أحمد موسى يزف خبرا هاما للمواطنين بشأن رغيف الخبز المدعم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية حريصة على زيادة قيمة الدعم المقدم للمواطن ، مضيفا:" الدولة بتزود الدعم مش بتشيله ".



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم يتم اتخاذ القرار النهائي بتطبيق الدعم النقدي في مصر لكن الدولة جاهزة بالمنظومة ".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" سعر رغيف الخبز في منظومة الدعم يكلف الدولة من 137 لـ 150 قرشا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" قيمة رغيف الخبز هتدخل في بطاقة التموين عايز تشتري بيه عيش كله خير وبركة عايز تشتري سلع تموينية أخرى براحتك ومحدش هيقولك هتشتري إيه ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لدينا في مصر 68 مليون مواطن يحصلون على دعم بحوالي 60 % من عدد سكان مصر ".



