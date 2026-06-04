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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى عن القبض على صبري نخنوخ: الناس فرحانة بأداء الداخلية ولا أحد فوق القانون.. الشباب والرياضة: لم يطرح أفكار لسحب أي مساحة أرض من نادي الزمالك| اخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


رماها من الدور الخامس.. أم تبكي بحرقة بعد مقـ تل ابنتها على يد زوجها
خصصت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2" ، جزءًا من حلقة اليوم لكشف تفاصيل وفاة رباب ضحية القتل على يد زوجها في محافظة الشرقية.


حبس 4 أيام وتفتيش المنزل .. كواليس مثيرة بشأن القبض على صبري نخنوخ
قال الكاتب الصحفي محمود سعد الدين، إن بداية واقعة صبري نخنوخ بدأت في يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، في تمام الساعة 12:34 مساءً، مضيفا: 11 شخصا نزلوا من 3 عربيات وراحوا معرض السيارات.


أحمد موسى: إزاي واحد معاه عربية بكام مليون ياخد دعم.. ده أكيد بره الدعم
علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزير التموين لمتابعة منظومة الدعم ومظلة الحماية .


أحمد موسى عن القبض على صبري نخنوخ: الناس فرحانة بأداء الداخلية.. ولا أحد فوق القانون|فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن القبض على صبري نخنوخ خلق حالة من السعادة لدى المواطنين معلقا: الناس فرحانة.. الخبر عامل فرحة جوة وخارج مصر وفرحانين إنه حصل هذا الأمر وبتشكر وزارة الداخلية.


مدير نجدة الطفل: نجاح قانون الأسرة يُقاس بحماية الأبناء لا بإرضاء جميع الأطراف
قال الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن مصلحة الطفل يجب أن تكون الركيزة الأساسية لأي تشريع ينظم شؤون الأسرة، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار الأسري يبدأ من اتفاق الوالدين على وضع حقوق الأبناء واحتياجاتهم في مقدمة الأولويات.


لسه مروحتش شهر عسل.. أروى جودة: جوزي من أكتر الناس اللي بتشجعني على الشغل
أكدت الفنانة أروى جودة، أنها تحب تجسيد مختلف أنواع الشخصيات سواء كانت الطيبة أو الشريرة في الأعمال الفنية.


الشباب والرياضة: لم يطرح أفكار لسحب أي مساحة أرض من نادي الزمالك
علق محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على اجتماع وزارة الأوقاف والشباب والرياضة مع نادي الزمالك بسبب على أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة مع وزارة الأوقاف.


أحكام بالمؤبد والسجن تطال قادة تنظيم الإخوان في تونس.. برلمانية تونسية تكشف التفاصيل
قالت فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب التونسي، إنّ الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة في ملف الجهاز السري لحركة النهضة تمثل حدثاً مهماً بعد سنوات من الانتظار والضغوط ومحاولات طمس الحقيقة، مشيرةً، إلى أن القضية تتجاوز كونها ملفاً قضائياً عادياً لتصبح قضية دولة وأمن وطني.


محمد جنيد والد الطفل الفلسطيني أيوب: اللجنة المصرية استجابت لعلاج نجلي في أسرع وقت
قال محمد جنيد والد الطفل الفلسطيني أيوب، إنّ نجله يعاني ضعفاً شديداً في البصر منذ طفولته بعد إصابته بحمى شوكية تركت آثاراً على نظره، موضحاً أن الأسرة كانت تتابع حالته باستخدام النظارات الطبية إلى أن وصل مقاس نظارته إلى 29 درجة، بينما لم يكن هذا المقاس متوفراً، ما اضطره إلى استخدام نظارة بمقاس 26 منذ نحو 3 سنوات دون تغيير.

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