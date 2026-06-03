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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لسه مروحتش شهر عسل.. أروى جودة: جوزي من أكتر الناس اللي بتشجعني على الشغل

أروى جودة
أروى جودة
هاني حسين

أكدت الفنانة أروى جودة، أنها تحب تجسيد مختلف أنواع الشخصيات سواء كانت الطيبة أو الشريرة في الأعمال الفنية.

وقالت أروى جودة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :"  زوجي من أكتر الناس اللي بتشجعني على الشغل وإحنا عملنا فرحين واحد في مصر وواحد في إيطاليا وتجهيز الأفراح خد وقت كبير ".

وتابعت اروى جودة :" انا مطلعتش شهر عسل وشاركت في عدد من المهرجانات الفنية "، مضيفا:" جوزي بيقولي إن الشغل أهم ".


وأكملت اروى جودة :" لما قرأت شخصية سارة في مسلسل نعمة الأفوكاتو عجبتني وإحنا بنشوف شخصيات استغلالية كثيرة في حياتنا بلا مبادئ ".

ولفتت أروى جودة :" أنا واثقة في أداء المخرج محمد سامي وهو خرجنا في أحسن شكل فني ممكن ". 
 

أروى جودة اخبار التوك شو الفن التمثيل مصر

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