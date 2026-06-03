عبدالرحمن محمد يكشف كواليس دخوله الفن.. ما علاقة أحمد فهمي؟

كشف عبد الرحمن محمد عن كواليس دخوله مجال التمثيل، مؤكدا أن الفنان أحمد فهمي كان أول من آمن بموهبته ومنحه الفرصة الحقيقية للظهور على الشاشة من خلال فيلم "مستر إكس"، الذي عُرض قبل نحو ثلاثة أعوام.

وقال عبد الرحمن خلال تصريحات تلفزيونية إن أحمد فهمي كان أول شخص يرى أنه يمتلك مقومات التمثيل ويمكنه النجاح في هذا المجال، موضحا أن بداية التواصل بينهما كانت بطريقة غير متوقعة عبر موقع "فيسبوك".

وأضاف أنه تلقى رسالة من حساب يحمل صورة بحر، ما جعله يعتقد في البداية أن الأمر مجرد مزحة أو محاولة لخداعه، قبل أن يتأكد لاحقا من أن الرسالة بالفعل من أحمد فهمي، ليبدأ بعدها مشواره الفني من خلال المشاركة في فيلم "مستر إكس".

عبد الرحمن محمد يتحدث عن تجربة النص

وتحدث عبد الرحمن أيضا عن تجربته مع الفنان أحمد أمين في مسلسل "النص"، مؤكدا أن العمل معه كان حلما يسعى لتحقيقه منذ فترة طويلة.

وأوضح أن أكثر ما يميزه ليس فقط حجم نجاحه وشعبيته، بل الأفكار والقضايا التي يقدمها من خلال أعماله الفنية.

كما وجه له الشكر على الأجواء الإيجابية داخل موقع التصوير، مشيرا إلى أنه منح جميع المشاركين مساحة كبيرة من الثقة والحرية في النقاش وإبداء الآراء.

وأشاد بتجربته مع الفنان هشام ماجد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، مؤكدا أنه من أكثر الفنانين الذين استمتع بالعمل معهم، نظرا لما يتمتع به من احترافية كبيرة وإخلاص شديد في العمل واهتمام بكل التفاصيل مهما كانت صغيرة.

وحقق عبد الرحمن محمد خلال السنوات الأخيرة أن حضورا لافتا، بداية من عروض الستاند أب كوميدي، ثم انطلاقته السينمائية مع أحمد فهمي في "مستر إكس"، قبل أن يواصل نجاحه من خلال فيلم "الحريفة" بجزأيه، إلى جانب مشاركته الدرامية المميزة في مسلسل "النص"، ليؤكد أنه واحد من أبرز الوجوه الشابة الصاعدة بقوة في الساحة الفنية.