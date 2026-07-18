الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 6 عاطلين بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بتعاطى المواد المُخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية .

تعاطى المواد المخدرة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (6 عاطلين - مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة ، القليوبية") ، وبمواجهتهم أقروا بتواجدهم بالمنطقة محل البلاغ للتسول وإستجداء المارة دون تعاطيهم ثمة مواد مخدرة، وتبين عدم صحة قيامهم بتعاطى المواد المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .