رئيس شعبة البن: البن المصري آمن.. واحذروا الشراء من الأرصفة

أكد مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن من يحب تراب مصر لا يقف صامتًا أمام أي فساد، موضحًا أنه تعرض لانتقادات واسعة خلال الفترة الأخيرة بعد حديثه عن وجود بن مغشوش في الأسواق.

وأضاف رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أنه ليس عيبًا الإشارة إلى المشكلات، مؤكدًا أن هناك مصانع تعمل "تحت بير السلم"، وأن نحو 80% من هذه المصانع تنتج بنًا مغشوشًا.

ولفت إلى أن بعض المواقع ووسائل التواصل تداولت تصريحات غير دقيقة، زعمت أنه قال إن 80% من البن المصري مغشوش، مؤكدًا أنه لم يصرح بذلك، وإنما قال إن 80% من المصانع غير المرخصة (تحت بير السلم) تنتج بنًا مغشوشًا.

وأشار إلى أن البعض يسعى وراء "الترند"، ويرفض نقل تصريحاته بصورة غير صحيحة، مطالبًا الجميع بتحري الدقة قبل نشر المعلومات.

وأكد أن البن المتداول في الأسواق المصرية آمن وسليم، ناصحًا المواطنين بشرائه من المحال المعروفة والموثوقة.

وتابع أن الأجهزة الرقابية تؤدي دورًا مهمًا في التصدي لأي منتجات مخالفة أو مغشوشة، كما نصح المواطنين بعدم شراء البن من الباعة الموجودين على الأرصفة أو من مصادر مجهولة.



