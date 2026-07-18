خبير: الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016 أثمرت عن قفزة تاريخية بالاحتياطي النقدي

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار والخبير الاقتصادي، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي تجاوز 55 مليار دولار، وهو ما يحدث لأول مرة في مصر، مؤكدًا أن لذلك تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.

وأضاف أستاذ الاستثمار والخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح الحكومة والمواطنين حالة من الاطمئنان، ويعزز قدرة الدولة على توفير الاحتياجات والسلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات.

ولفت إلى أن الدولة كانت تعاني خلال أعوام 2014 و2015 و2016 من انخفاضات كبيرة في الاحتياطي النقدي، إلا أنها اتخذت مجموعة من القرارات الإصلاحية التي بدأت تؤتي ثمارها اليوم.

وأشار إلى أن من أهم العوامل الداعمة للاحتياطي النقدي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، موضحًا أنها بلغت 34 مليار دولار خلال العام.

وأوضح أن إقبال المصريين العاملين بالخارج على تحويل أموالهم إلى البنوك المصرية يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني، وما تحقق من إصلاحات اقتصادية، إلى جانب استقرار سعر الصرف.