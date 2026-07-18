تحيز كبير.. ناقد رياضي: التحكيم في صف الأرجنتين طوال المونديال

أكد الدكتور عادل كريم، الناقد الرياضي، أن المنتخب الأرجنتيني، خلال بطولة كأس العالم الحالية، منذ بدايتها، يحظى بتحيز وتغاضٍ عن أمور تحكيمية كثيرة في كل المباريات التي خاضها.

وأضاف عادل كريم، خلال لقائه مع أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إسبانيا منتخب قوي جدًا، وطوال البطولة لم يدخل مرماه سوى هدف واحد، كما أن الجيل الحالي لإسبانيا قوي جدًا ويتشابه مع نسخة عام 2010.

وأكمل: «في إحساس بالظلم خلال مباراة الأرجنتين، وقدمنا مباراة قوية جدًا، ورغم التعادل في آخر المباراة أهدرنا أكثر من فرصة، وهناك التفاف كبير من الجماهير حول المنتخب بسبب ما قدمه خلال البطولة».