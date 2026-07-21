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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة في جنوب سيناء.. «مجمع الفيروز الطبي» ينجح في إجراء جراحات متقدمة بمناظير العظام

مجمع الفيروز الطبي
مجمع الفيروز الطبي
ايمن محمد

نجح الفريق الطبي بقسم جراحات العظام والمناظير المتقدمة بمجمع الفيروز الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، في إجراء قائمة من الجراحات الدقيقة والمتقدمة بمناظير العظام، للمرة الأولى على مستوى المحافظة.

وذلك في إنجاز طبي جديد يعكس التطور المتواصل الذي يشهده القطاع الصحي، ويعزز من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، أن الفريق الطبي أجرى ست عمليات دقيقة باستخدام المنظار الجراحي، شملت إعادة بناء وإصلاح الرباط الصليبي الأمامي للركبتين اليمنى واليسرى، وإصلاح وتهذيب الغضروف الهلالي للركبة اليمنى، إلى جانب تسليك أوتار الكتف الأيمن بالمنظار، مشيرًا إلى أن هذه الجراحات تُنفذ لأول مرة داخل محافظة جنوب سيناء.

وأوضح أن جراحات مناظير المفاصل تُعد من أحدث التدخلات الجراحية وأكثرها دقة، لما تتميز به من نسب أمان مرتفعة، وتقليل فترة التعافي، وتمكين المرضى من العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في أسرع وقت، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، لافتًا إلى أن إدخال هذه التقنيات يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المحافظة.

وأضاف أن العمليات أُجريت بقيادة الدكتور محمد محيي الدين صالح، استشاري جراحة العظام، وبمشاركة فريق التخدير الذي ضم الدكتور إسلام حسن، استشاري التخدير، والدكتور إسلام أحمد، أخصائي التخدير، والدكتور محمد السيد، أخصائي التخدير، إلى جانب نخبة من طاقم التمريض، هم: فتحي كرم، ومهاب أشرف السيد، وزياد منصور محمد، ومحمود محمد فؤاد، وعادل زهران، وسارة أحمد علي، وذلك تحت إشراف محمد فايز، مشرف تمريض العمليات.

وأشار مدير فرع الهيئة إلى أن نجاح هذه الجراحات يعكس مستوى التكامل والتنسيق بين مختلف الطبية داخل غرف العمليات، مؤكدًا أن مجمع الفيروز الطبي يواصل إدخال أحدث التقنيات العلاجية والجراحية على أيدي كوادر طبية متخصصة، بما يسهم في توفير رعاية صحية متقدمة داخل جنوب سيناء، ويحد من حاجة المرضى إلى السفر خارج المحافظة لتلقي هذا النوع من التدخلات الجراحية الدقيقة.

جنوب سيناء مجمع الفيروز جراحات المناظير

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