وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان رافع مياه الشرب بمناطق “ابني بيتك”

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، رافع مياه الشرب “ابني بيتك” بالمحافظة، لمتابعة منظومة التشغيل والاطمئنان على كفاءة تقديم الخدمة، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة والمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مكونات رافع المياه

واستمعت وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح إلى شرحٍ تفصيلي حول مكونات المشروع وآليات التشغيل، حيث يخدم الرافع مناطق “ابني بيتك (1، 2)”، ومنطقة مسجد النور قبلي المرتفع، وعزبة الملاحة، بإجمالي نحو 45 ألف نسمة.

ويضم المشروع 3 طلمبات، بتصرف 250 مترًا مكعبًا/ساعة لكل منها، بطاقة تصميمية تبلغ 4 آلاف متر مكعب يوميًا، وسعة تخزينية تصل إلى 3 آلاف متر مكعب.

رفع كفاءة منظومة الضخ والتوزيع

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية رفع كفاءة منظومة الضخ والتوزيع، وضمان استقرار الضغوط وانتظام وصول مياه الشرب إلى جميع المناطق المخدومة، مشددةً على ضرورة المتابعة المستمرة للأداء التشغيلي لمحطات الرفع، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أعطال طارئة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، ويلبي احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الزيادة الموسمية في معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.