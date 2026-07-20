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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2800 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية في مطروح

تموين مطروح خلال الحملة
تموين مطروح خلال الحملة
ايمن محمود

شنت مديرية التموين بمحافظة مطروح حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بمركز الحمام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، لمتابعة الحالة التموينية وضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين. 

جاءت الحملة تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح، والدكتور عمرو بخيت وكيل المديرية، وبقيادة مالك الشافعي مدير إدارة تموين الحمام. 

ضبط 2800 مواد غذائية 

وأسفرت الحملة عن ضبط 2800 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المحال التجارية، تنوعت بين أعشاب طبيعية، وجبن، ومصنعات بيف برجر. كما حررت الحملة محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية داخل محال تجارية، في مخالفة للتعليمات المنظمة.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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