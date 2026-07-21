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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية في شبرا الخيمة.. والدفع بمعدات الطوارئ

هبوط أرضي
هبوط أرضي
إبراهيم الهواري

تابعت الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب شبرا الخيمة، أعمال التعامل الفوري مع بلاغ بحدوث هبوط أرضي بشارع كريستال عصفور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل الفوري مع الطوارئ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضحت المعاينة الميدانية، التي أجرتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات المرافق، أن الهبوط الأرضي نتج عن عطل بخط الصرف الصحي الرئيسي على عمق يقارب 7 أمتار أسفل سطح الأرض.

وعلى الفور، دفعت الجهات المختصة بسيارات الطوارئ ومعدات الشفط لسحب مياه الصرف، مع تأمين محيط موقع الهبوط بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين والعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر الحركة المرورية بالمنطقة.

وأكدت الدكتورة سلوى أبو العينين استمرار تواجد الفرق التنفيذية بموقع البلاغ حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشارع إلى حالته الطبيعية، مشددة على سرعة التعامل مع أي بلاغات أو أعطال طارئة، بما يضمن الحفاظ على المرافق العامة وتحقيق السلامة العامة.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة رئيس مدينة شبرا الخيمة رئيس حي غرب شبرا الخيمة

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