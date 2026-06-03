رماها من الدور الخامس.. أم تبكي بحرقة بعد مقـ تل ابنتها على يد زوجها

خصصت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2" ، جزءًا من حلقة اليوم لكشف تفاصيل وفاة رباب ضحية القتل على يد زوجها في محافظة الشرقية.



ودخلت والدة رباب الضحية في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثها عن كواليس مقتل ابنتها على يد زوجها في محافظة الشرقية .

وقالت والدة رباب:" بنتي عملت إيه عشان جوزها وأخوه يضربوها حتى الموت ويرموها من الدور الخامس ".

وتابعت: "لما عرفت إن بنتي وقعت من الدور الخامس دخلت في حالة من الصدمة ".

وأكملت والدة رباب: "جوز بنتي خنقها برباط ضاغط بعد ما رموها من الدور الخامس عشان يقتلوها ".

