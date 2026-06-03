إيقاف قيد جديد للزمالك لمدة ثلاث فترات .. تفاصيل

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق عن إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قراراً رسمياً بإيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات .



وكتب طارق السيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك؛"إيقاف قيد جديد للزمالك لمدة ثلاث فترات بسبب مستحقات أحد مساعدي يانيك فيريرا".



كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن السبب وراء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف قيد النادي مجددًا، مؤكدًا أن الأزمة ترتبط بمستحقات أحد أعضاء الجهاز الفني السابق للبلجيكي يانيك فيريرا.

وأوضح المصدر أن قيمة المستحقات المتأخرة الخاصة بمساعد فيريرا تبلغ نحو 60 ألف دولار، وهي السبب المباشر في القضية الجديدة التي أدت إلى فرض إيقاف قيد جديد على القلعة البيضاء.