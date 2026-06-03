اجتماع حاسم بين الزمالك والأوقاف يفتح الباب أمام حلول مستدامة

عقد وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، اجتماعًا مع هيئة الأوقاف المصرية، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الجوانب الخاصة بأرض النادي في ميت عقبة وفق متطلبات هيئة الأوقاف المصرية، ومناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بالتعامل مع تلك المتطلبات، بغرض التوصل إلى حلول مستدامة تنهي تمامًا تلك المشاكل والمتطلبات المتراكمة منذ سنوات.

أخر تطورات أرض النادي في ميت عقبة

وتضمن الاجتماع كذلك مناقشات مفصلية لهذا الوضع، أثمرت عن حلول توافقية ارتكزت في مجملها على صون حقوق الدولة المصرية متمثلة في وزارة الأوقاف، وبما يحقق مصلحة واستقرار نادي الزمالك حاليًا ومستقبلًا.

ومن المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة الجوانب الفنية والقانونية والاستثمارية لتلك الحلول، للإعلان عنها عند التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق مع هيئة الأوقاف.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن مجلس إدارة نادي الزمالك ما أبدته هيئة الأوقاف من مرونة كاملة تجاه الحلول التي تضمن استقرار النادي وتحقق مصلحته، وتحافظ على حق الوقف في الوقت نفسه، مع التوصل إلى حلول تحقق الاستقرار الكامل والمستدام لنادى الزمالك العريق وتحفظ حقوق أعضائه وجماهيره.