موقفٌ إنساني جسّد شهامة أبناء الغربية وأصالة المصريين.. المحافظ يكرم بطلي إنقاذ أسرة من داخل سيارة سقطت في الترعة

كرم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، البطلين أحمد مجدي ندا البنا ابن قرية ابشواي الملق مركز قطور ورجب عبد الحميد عبد العال ابن عزبة ماهر قرية ميت الشيخ بمركز قطور ، بعد شجاعتهما في إنقاذ أسرة من داخل سيارة سقطت في الترعة، تقديرًا لما قدماه من موقفٍ إنساني يستحق كل الاحترام.

وجاء ذلك لحظة وفاء لأصحاب المواقف النبيلة في إنقاذ حياة أسرة غرقت في سيارة في مياه ترعة القاصد.

تكريم محافظ الغربية

وكانت قرية إبشواي الملق بمركز قطور بمحافظة الغربية شهدت فرحة وسعادة بين كل الأسر والعائلات عقب شيوع وتداول فيديو يجسد ملحمه بطولية لشاب احمد مجدي البنا حينما قفز في مياه ترعة القاصد بعدما انقلبت سيارة ملاكي بداخلها أسرة جراء حادث تصادم بسيارة اخري بنطاق قرية دفرة بمركز طنطا بطريق "القاهرة -الاسكندرية " الزراعي.

"قفزت في الترعة لإنقاذ أسرة داخل سيارة ملاكي ولم أهاب الموت" بتلك الكلمات أعرب الشاب الثلاثيني احمد مجدي ندا البنا ابن قرية إبشواي بمركز قطور وبطل الشهامة لافتا بقوله في تصريحات صحفية:"كنت متجها للسفر وفوجئت بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أحدهما سقطت في مياه الترعة ووجدت نفسي اقفز من أجل إخراج من بداخلها وإنقاذ حياته" .

تفاصيل الواقعة

وأفاد البطل الشاب بقوله:"نفسي الناس كلها تدعي كوني يعاني من آلام مزمنة في ظهري وربنا يكرم ابويا وأمي في حياتهم بزيارة مسجد الله الحرام بالمملكة العربية السعودية" .

وتابع بطل الشهامة "البنا" بقوله "الحمد لله ربنا اكرمني بتحطيم زجاج واجهه السيارة الملاكي وفتح أبوابها وإخراج رجل وابنته ورفعهم إلي أحدي ضفاف الترعة وسط تحفيز كبير من المارة ورواد الطريق الزراعي" .

إنقاذ حياة الأسرة

كما أعرب الشاب البطل عن سعادته البالغة بقوله "الحمد لله تعلمت السباحة من صغري وده مكني اكتر من إنجاز مهمه الانسانيه في انقاذ حياة الأسرة من داخل السيارة الملاكي " .

كما أعرب الشاب عن فرحته بقوله :"قفزت وأنقذت زوجين وابنتهم من داخل السيارة وقدرت أنهم أهلي".

شهامة المصريين

وكان الفيديو المتداول عبر جروبات الفيس بوك لاقي استحسان رواد جروبات السوشيال ميديا واشادوا ببطولة الشاب وتضحيته بحياته من أجل السعي وراء انقاذ الأسرة بالكامل من الغرق وخطر الموت .

كما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك محافظ الغربية والقيادات التنفيذية بالضرورة تكريم البطل الشاب لجهوده في إنقاذ حياة أسرة كاملة مكونة من ثلاث أشخاص .

الجدير بالذكر أن الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك طالبوا اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بأهمية تكريم الشاب لمساهمته وبطولته الإنسانية في انقاذ حياة أسرة بأكملها ونقلت علي أثرها بواسطة سيارات الإسعاف إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.