الغربية.. المحافظ يتابع الضربات الرقابية لضبط منظومة الخبز المدعم

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية اليومية والتي استهدفت مخابز الخبز المدعم بقرى بلتاج ونشيل وسجين الكوم بمركز قطور، في إطار توجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن تحرير 14 محضرًا بالمناطق المستهدفة، شملت مخالفات نقص وزن، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 14 محضرًا بإدارة تموين بندر المحلة، تضمنت ضبط 5 شكائر دقيق بلدي مدعم مجهولة المصدر و13 مخالفة نقص وزن، فيما أسفرت الحملات بإدارة تموين سمنود عن تحرير 10 محاضر شملت مخالفات نقص وزن، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم وجود سجل، والتوقف عن الإنتاج.

تحرك تنفيذي عاجل

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات 38 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، بما يضمن جودة رغيف الخبز والحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين.