2.4 مليون خدمة طبية وتنموية و34.1 ألف عملية جراحية و241.6 ألف حالة طوارئ بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا حصاد أداء مستشفياتها الجامعية خلال العام المالي 2025/2026، والذي يعكس استمرار تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية، والتوسع في المشروعات الطبية، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعزز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع.

توجيهات وزارة التعليم العالي

وجاء ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الثقافة، لتطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن ما حققته المستشفيات الجامعية خلال العام المالي 2025/2026 يُجسد رؤية الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تنفذ خطة إستراتيجية لتطوير مستشفياتها باعتبارها مؤسسات علاجية وتعليمية وبحثية من الجيل الرابع، ترتكز على الجودة والابتكار والتحول الرقمي وتنمية قدرات الكوادر البشرية.

تحرك وزارة التعليم العالي

وأضاف أن الجامعة تعمل على تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى للمستشفيات الجامعية باستثمارات تُقدر بنحو 3.5 مليارات جنيه، تشمل مستشفى الطوارئ الجديد، ومستشفى الأطفال الجديد، ومستشفى 900900 بالمحلة الكبرى، بما يسهم في التوسع في الخدمات الطبية المتخصصة وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمة أهالي محافظة الغربية ومحافظات وسط الدلتا.

تحسين خدمات المواطنين

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مؤشرات الأداء التي حققتها مستشفيات جامعة طنطا خلال العام المالي 2025/2026 تعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الصحية، موضحًا أن المستشفيات قدمت 2,406,296 خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات المستشفيات والقوافل التنموية الشاملة 2,482,804 مستفيدين.

رفع كفاءة الخدمات

وأوضح أن الخدمات الطبية تضمنت إجراء 960,335 تحليلًا طبيًا، وتقديم 634,712 خدمة طبية، وإجراء 241,715 فحصًا بالأشعة، واستقبال 241,615 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتقديم الرعاية لـ77,410 مرضى بالأقسام الداخلية، إلى جانب إجراء 34,107 عمليات جراحية في مختلف التخصصات.

وأضاف أن المستشفيات قدمت 153,810 خدمات لصرف العلاج الدوائي، و23,514 جلسة غسيل كلوي، و19,613 خدمة رعاية مركزة، و14,325 جلسة علاج كيماوي، و2,385 حالة قسطرة قلبية، و1,652 جلسة علاج إشعاعي، فضلًا عن إجراء 1,103 مناظير للجهاز الهضمي، بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية والإمكانات العلاجية بالمستشفيات الجامعية.

علاج المواطنين

وأشار إلى أن الجامعة واصلت دورها المجتمعي من خلال القوافل التنموية الشاملة، حيث استفاد 66,162 مواطنًا من الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان، و10,135 مواطنًا من قوافل التوعية الصحية، و211 مستفيدة من قوافل الصحة الإنجابية.

وأوضح الدكتور محمد حنتيرة أن منظومة مستشفيات جامعة طنطا تضم حاليًا 13 مستشفى عامًا ومتخصصًا بطاقة استيعابية تبلغ 3,169 سريرًا، تشمل 2,618 سرير إقامة، و401 سرير رعاية مركزة، و64 حضانة، و90 سرير إفاقة، و78 غرفة عمليات، مع خطة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 4,070 سريرًا بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير وتأهيل 7 مستشفيات جامعية للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

دعم موازنة

وأضاف أن إجمالي موازنة المستشفيات الجامعية بلغ نحو 2.8 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة أعمال التطوير 300 مليون جنيه، ووصل حجم التمويل الذاتي إلى 885 مليون جنيه، بما يدعم خطط تحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية والتوسع في الخدمات العلاجية.

وأشار إلى أن المستشفيات تضم 1,545 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والكوادر البحثية، و7,500 من الكوادر الطبية المتخصصة، و1,750 من الكوادر الإدارية، كما حصلت على وسام نجمة المستشفيات الجامعية من الطبقة الأولى، وحصل مستشفى الجراحات الجديد على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وانضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضم 836 سريرًا، ليُعد من أكبر المستشفيات الجامعية المتخصصة.

تشغيل مستشفي السرطان

كما شهد العام المالي استمرار إدارة وتشغيل مستشفى طنطا الجامعي لسرطان الأطفال، إلى جانب مشاركة المستشفيات الجامعية في 10 مبادرات رئاسية وقومية تستهدف تحسين مؤشرات الصحة العامة وتعزيز إتاحة الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين.