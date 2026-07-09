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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية "دفرة"

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 انطلقت القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها الجامعة، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرية "دفرة" التابعة لمركز طنطا.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، وبحضور وإشراف الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توجيهات جامعة طنطا 

وجاء ذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المواطنين في قرى ريف مصر، وتماشيا مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير القوافل التنموية الشاملة، وفي إطار دور جامعة طنطا الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

رفع كفاءة الخدمات 

شهدت القافلة إقبالاً كبيراً من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث نجحت في توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 746 حالة في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تحويل 64 حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات وإجراء العمليات اللازمة عند الحاجة.

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن استمرار إطلاق هذه القوافل الطبية الشاملة يأتي في إطار التزام الجامعة الكامل بمسؤوليتها المجتمعية والوطنية، وتجسيداً حقيقياً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر كافة الجهود لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لاسيما في القرى والأماكن الأكثر احتياجاً، وأكد رئيس الجامعة أن الشراكة المستدامة مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتيح للجامعة تسخير كافة إمكاناتها البشرية والعلمية والطبية لخدمة أهالي محافظة الغربية، مشيراً إلى أن دور القافلة لا يقتصر فقط على تقديم الكشف وصرف العلاج بالمجان داخل القرية، بل يمتد لضمان استدامة الرعاية الصحية من خلال تحويل الحالات الحرجة والمزمنة إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج المتقدم وإجراء العمليات الجراحية اللازمة مجاناً وبأعلى كفاءة طبية ممكنة.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا 

ومن جانبه، صرح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع خدمة المجتمع بالجامعة يضع خريطة متكاملة للوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى كافة القرى والمراكز المستهدفة بمحافظة الغربية، موضحاً أن القافلة اليوم شهدت تكاملاً كبيراً بين مختلف كليات ومستشفيات الجامعة، حيث لم تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية بالمجان فحسب، بل شملت أيضاً تنظيم مبادرات توعوية وندوات تثقيفية لأهالي القرية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي لديهم، مشيداً بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسة "حياة كريمة" والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والذي يسهم بشكل مباشر في تذليل كافة العقبات وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة ممكنة.

عيادات متعددة التخصصات 

وقد جاء بيان الحالات التي تم توقيع الكشف عليها وتحويلها، وتشمل قسم جراحة المخ والأعصاب:34حالة (تحويل حالتين)، وقسم الأطفال 74 حالة (تحويل حالتين)، وقسم العظام 142 حالة (تحويل 8 حالات)، وقسم الجلدية 77 حالة (تحويل 4 حالات)، وقسم الباطنة 62 حالة (تحويل حالة واحدة)، وقسم المسالك البولية 24 حالة (تحويل 3 حالات)، وقسم أنف وأذن 57 حالة (تحويل 13 حالة)، وقسم الصدر  28 حالة (تحويل حالتين)، وقسم جراحة العيون 107 حالة (تحويل 24 حالة)، وقسم القلب والأوعية الدموية 16 حالة (تحويل حالتين)، والصحة الانجابية ٣١ حالة، والمبادرات التوعوية استفاد 94 حالة من المبادرات المنفذة بالقافلة.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا دعم الأسر والعائلات قوافل طبية علاجية

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