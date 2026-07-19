لموقفه البطولي.. عمرو أديب: تكريم بطل إنقاذ أسرة الغربية في البرلمان ومنحه 100 ألف جنيه|فيديو

أعلن الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عن تكريم أحمد، بطل إنقاذ أسرة الغربية، بعد موقفه البطولي، مشيرًا إلى أن المهندس محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، قرر منحه مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه لصديقه.

وأوضح أديب أن أحمد سيتم تكريمه رسميًا داخل مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، تقديرًا لشجاعته، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج تستحق الدعم والتقدير.

وأضاف أن تكريم أحمد لا يجب أن يقتصر على المكافأة المالية، مطالبًا بتوفير فرصة عمل له، قائلًا إن البرنامج سيواصل جهوده حتى يتم توفير وظيفة مناسبة له.