قائد مقر خاتم الأنبياء: سنرد بقوة على أي محاولة لفرض الهيمنة

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن بلاده سترد "بشكل مدمر" على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء.

شدد على أن مواجهة ما وصفه بالمؤامرات الأمريكية تتطلب وحدة داخلية وتصديا حازما.

و أصابت ستة صواريخ على الأقل جزيرة قشم، وسُمعت دوي الانفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية، حيث شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد إيران.

لم تصدر السلطات بعد أي بيانات بشأن الهجمات، ولم يقدم المسؤولون أي معلومات حول حجم الأضرار المحتملة والإصابات.

أفادت وكالة الأنباء الحكومية إيرنا أن سكان أجزاء من بندر عباس وقشم سمعوا دوي انفجارات قبيل الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

كانت أسباب الانفجارات ومواقعها الدقيقة قيد التحقيق في البداية، لكن وكالة أنباء مهر ذكرت لاحقاً أن موقعاً بالقرب من قشم تعرض للهجوم في حوالي الساعة 3:40 صباحاً، واصفة الحادث بأنه هجوم عسكري أمريكي.