الأمم المتحدة للسكان: الوضع في السودان مأساوي والأطفال يدفعون الثمن جراء الحرب

أكدت فابريزيا فالشيوني، الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، أن البلاد تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وأكبر أزمة نزوح عالمي، مشيرة إلى أن النساء والفتيات، بمن فيهن الأطفال، يتحملن العبء الأكبر جراء استمرار النزاع.

وأوضحت فالشيوني، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العديد من النساء الحوامل يضطررن إلى الولادة دون الحد الأدنى من الرعاية الطبية، في ظل نقص الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى المستشفيات، إضافة إلى تراجع خدمات المياه والكهرباء والدعم الأساسي.

وقالت إن الأوضاع الإنسانية تتدهور بصورة أكبر في مناطق النزاع، خاصة في كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض، حيث يتزايد عدد النازحين، بينما تعاني مخيمات النزوح من الاكتظاظ ونقص حاد في الخدمات الإنسانية الأساسية، ما يزيد من معاناة السكان.