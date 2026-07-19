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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الجوع بين الأسر النازحة في مدينة الأبيض بالسودان

الأسر النازحة في مدينة الأبيض بالسودان
الأسر النازحة في مدينة الأبيض بالسودان
أ ش أ

جدد المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان، "عبد الله الوردات"، تحذيره من تفاقم الجوع بين الأسر النازحة في مدينة الأبيض بالسودان، حيث تعيش المدينة حالة من التوتر الشديد، وحيث يشكل توفر الغذاء والماء والوقود مصدر قلق كبير.

وبحسب بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأممي، إن المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة، باتت الآن تضم ضعف هذا العدد تقريبا، إذ امتلأت بالنازحين داخليا.

وأضاف: "كان البرنامج يقدم مساعدات غذائية لأكثر من 100 ألف شخص في مخيمات النازحين داخل المدينة، لكن هناك أعدادا أكبر بكثير من النازحين الذين يحتمون في الأبيض وهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة".

وشدد المسئول الأممي على أن المطلوب الآن هو التخطيط لتوسيع نطاق الاستجابة لتتجاوز ذلك العدد الذي يحصل على الدعم، مضيفا أن البرنامج يقدم أيضا دعما غذائيا إلى 17 ألف طفل عالقين في الأزمة ويعيشون في المخيمات.

قال المدير القطري للبرنامج إن من بين الأشياء المثيرة للاهتمام التي شاهدها خلال زيارته الميدانية للأبيض، أنه رغم أن البرنامج لا يقدم الحصة الغذائية الكاملة للناس، "ومع ذلك يتقاسم المستفيدون هذه الحصة المخفضة مع عائلات أخرى، لأنهم يدركون أنه ليس لديهم أي مصدر دخل آخر".

ومن بين من التقاهم هناك، سيدة مسنة تعتمد بشكل كلي على الحصص الغذائية التي يوفرها البرنامج، لكن هذا لم يكن سوى جزء من معاناتها، حيث "كانت تنتظر استلام الطعام وتفكر فقط في كيفية نقله إلى خيمتها".

وقال "الوردات": "أرادت السيدة نقله باستخدام مركبة 'توك توك' صغيرة، لذا كانت تسأل عائلات أخرى عما إذا كان بإمكانهم تقاسم تكلفة نقل الطعام إلى الخيام".

أكد المسؤول الأممي أنهم يريدون تقديم المزيد، "لكن مواردنا محدودة وتواجه ضغوطا كبيرة". وقال: "لدينا القدرة على الوصول، إذ يمكننا إيصال الغذاء والوجود في الميدان والعمل مع الشركاء المحليين، غير أن نقص الموارد يحد من قدرتنا على القيام بذلك".

وأشار إلى قلة عدد الشاحنات التجارية أو الإمدادات المتجهة نحو المدينة، التي تعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود.لكنه أكد أن مهمة برنامج الأغذية العالمي إلى الأبيض ساهمت في تخفيف حدة نقص الوقود الذي حال دون تمكن الشركاء في المجال الإنساني من إيصال الغذاء للنازحين خلال الأيام الماضية.

وأكد المدير القطري للبرنامج، أن البرنامج استمر في إيصال المساعدات الغذائية، حيث نجح خلال الأسابيع الماضية، في تسليم المساعدات الغذائية وتوفير مخزون مسبق يكفي للشهرين المقبلين. ومضى قائلا: "طالما توفر لدينا الدعم المالي اللازم، فأعتقد أننا نمتلك الوسائل والقدرة على الحفاظ على شريان الحياة هذا".


 

المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي السودان عبد الله الوردات مدينة الأبيض بالسودان

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