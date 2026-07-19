شهادات بنك مصر 2026.. أعلى فائدة على شهادات الادخار والعائد الشهري واليومي والتراكمي

تواصل شهادات ادخار بنك مصر جذب اهتمام المواطنين الباحثين عن أفضل وسائل الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع تنوع الأوعية الادخارية التي تلبي احتياجات مختلف العملاء، سواء الراغبين في الحصول على أعلى عائد، أو دخل شهري ثابت، أو عائد يومي، أو عائد متغير يرتبط بأسعار الفائدة. ويقدم بنك مصر باقة متنوعة من الشهادات بعوائد تصل إلى 20.5% في السنة الأولى، مع خيارات متعددة من حيث مدة الشهادة ودورية صرف العائد.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة.. الأعلى عائدًا

تعد شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة من أعلى شهادات الادخار عائدًا داخل بنك مصر، حيث تمنح عائدًا متناقصًا على مدار ثلاث سنوات.

السنة الأولى: 20.5%

السنة الثانية: 16.25%

السنة الثالثة: 12.25%

نوع العائد: متناقص سنويًا

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

شهادة يوماتي.. دخل يومي بعائد متغير

توفر شهادة “يوماتي” مرونة كبيرة للعملاء الراغبين في الحصول على دخل يومي من مدخراتهم.

سعر الفائدة: نحو 19% سنويًا

نوع العائد: متغير

دورية صرف العائد: يومية

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

ترتبط هذه الشهادة بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي، ما يجعل عائدها متغيرًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.

سعر العائد: نحو 19%

نوع العائد: متغير

دورية صرف العائد: شهرية

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

شهادة القمة.. دخل شهري ثابت

تعد شهادة “القمة” من أبرز شهادات بنك مصر التي تمنح العملاء دخلًا شهريًا ثابتًا طوال مدة الشهادة.

سعر العائد: 17.25% سنويًا

نوع العائد: ثابت

دورية صرف العائد: شهرية

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادة الادخار الثابتة لمدة 5 سنوات

تستهدف هذه الشهادة العملاء الراغبين في تأمين عائد ثابت لفترة طويلة مع إمكانية اختيار دورية صرف العائد.

العائد الشهري: 12.75%

العائد السنوي: 13%

نوع العائد: ثابت

مدة الشهادة: 5 سنوات

الحد الأدنى للعائد الشهري: 1200 جنيه

الحد الأدنى للعائد السنوي: 1000 جنيه

شهادة الادخار الثابتة لمدة 7 سنوات

تعد من أطول شهادات الادخار التي يطرحها بنك مصر، وتناسب العملاء الباحثين عن استثمار طويل الأجل بعائد ثابت.

سعر العائد: 12.75% سنويًا

نوع العائد: ثابت

دورية صرف العائد: شهرية

مدة الشهادة: 7 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 750 جنيهًا

شهادة أمان المصريين.. ادخار وتأمين في منتج واحد

توفر شهادة “أمان المصريين” مزايا ادخارية وتأمينية في الوقت نفسه، حيث تجمع بين العائد المالي ووثيقة التأمين على الحياة.

سعر العائد: 13% سنويًا

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

الحد الأقصى للشراء: 2500 جنيه

تتضمن وثيقة تأمين على الحياة وجوائز مالية دورية.

وتتيح جميع شهادات بنك مصر للعملاء إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم المالية دون الحاجة إلى كسر الشهادة.