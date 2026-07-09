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بعد قرار سعر الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الآن
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار سعر الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الآن

أعلى عائد متاح الآن بعد قرار البنك المركزي اليوم
أعلى عائد متاح الآن بعد قرار البنك المركزي اليوم
رانيا أيمن
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أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير، ومع تثبيت أسعار الفائدة، يواصل عدد من البنوك المصرية المنافسة عبر طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة ومتنوعة، سواء بعائد ثابت أو متغير أو تراكمي، لتلبية احتياجات مختلف العملاء. 
 

شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

وفيما يلي أعلى 5 شهادات ادخار متاحة في البنوك المصرية حاليًا:

شهادة البنك الأهلي المصري ذات العائد المتغير

تعد من أعلى الشهادات من حيث العائد الدوري، إذ تمنح عائدًا سنويًا حاليًا يبلغ 19.5% يصرف شهريًا، ويتم احتساب العائد وفقًا لسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

العائد الحالي 19.5% سنويًا يصرف شهريًا.

الحد الأدنى للعائد 17%.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري

توفر الشهادة عائدًا ثابتًا طوال مدة الاستثمار، مع أكثر من دورية لصرف العائد بما يناسب احتياجات العملاء.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

عائد شهري 17.75%.

عائد ربع سنوي 17.85%.

العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

تفاصيل شهادات الادخار لمدة 5 سنوات وميزات الشهادات الدولارية

شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الأفريقي الدولي

تعد صاحبة أعلى عائد تراكمي بين الشهادات المطروحة حاليًا، إذ تمنح عائدًا تراكميًا يصل إلى 100% يصرف بالكامل عند نهاية مدة الشهادة، بما يعادل عائدًا سنويًا تراكميًا يبلغ 18.92%.

مدة الشهادة 4 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

العائد التراكمي 100% يصرف في نهاية مدة الشهادة.

متاحة للأفراد فقط.

إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير من بنك مصر

يطرح بنك مصر شهادة ادخار بعائد متغير مرتبط بمعدل CONIA اليومي، الذي يعبر عن متوسط سعر العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك بالجنيه المصري.

وبحسب متوسط الإقفال خلال شهر مايو 2026، يبلغ العائد على الشهادة نحو 19.96% سنويًا.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها.

العائد متغير ويرتبط بمعدل CONIA.

يمكن شراء الشهادة من الفروع أو عبر الإنترنت البنكي وتطبيق BM Online وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استردادها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقًا للشروط المعلنة.

شهادة بنك مصر ذات العائد التراكمي

يوفر بنك مصر أيضًا شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد تراكمي يصل إلى 66.56% بنهاية مدة الشهادة، بما يعادل عائدًا سنويًا مركبًا يبلغ 17.75%، ويتم احتساب العائد كل ستة أشهر ويصرف بالكامل عند الاستحقاق.

مدة الشهادة 3 سنوات.

العائد التراكمي 66.56% بنهاية المدة.

يعادل عائدًا سنويًا مركبًا 17.75%.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن شراء الشهادة من فروع بنك مصر أو عبر القنوات الإلكترونية، مع إمكانية الاقتراض بضمانها واستردادها بعد مرور 6 أشهر وفقًا للضوابط المعمول بها.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر

في خطوة تعكس استمرار السياسة النقدية الحالية، قرر البنك المركزي المصري اليوم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
 

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