أعلى عائد الآن.. بنك مصر يطلق شهادات ادخار جديدة ويرفع الفائدة على شهادة القمة

في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الادخار وجذب السيولة، أعلن بنك مصر رفع العائد على عدد من شهادات الادخار وإطلاق باقة جديدة من الأوعية الادخارية بعوائد تنافسية تصل إلى نحو 20% سنويًا، وذلك اعتبارًا من 23 يونيو 2026، بما يتماشى مع متغيرات السوق واحتياجات مختلف شرائح العملاء.

رفع العائد على شهادة القمة

قرر بنك مصر رفع العائد على شهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل إلى 17.75% سنويًا بدورية صرف شهرية، مقارنة بالعائد السابق البالغ 17.25%.

كما أطلق البنك دورية صرف جديدة للشهادة نفسها بعائد 17.85% سنويًا يصرف كل ثلاثة أشهر، لتوفير مرونة أكبر للعملاء في اختيار دورية الحصول على العائد.

شهادات جديدة بعائد 19.25%

وأتاح بنك مصر شهادات ادخار متغيرة العائد يتم احتسابها وفق سعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%، ويصل العائد الحالي عليها إلى 19.25% سنويًا.

وتشمل هذه الشهادات:

الشهادة الثلاثية المتغيرة بعائد شهري متغير لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى للعائد 17.50%.

الشهادة الرباعية المتغيرة بعائد شهري متغير لمدة 4 سنوات، وبحد أدنى للعائد 16.75%.

الشهادة الخماسية المتغيرة بعائد شهري متغير لمدة 5 سنوات، وبحد أدنى للعائد 16.25%.

شهادة بعائد تراكمي 66.56%

كما طرح بنك مصر شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد تراكمي يصل إلى 66.56% بنهاية المدة، بما يعادل عائدًا سنويًا مركبًا قدره 17.75% يضاف كل ستة أشهر ويصرف كامل العائد عند الاستحقاق.

شهادة بعائد يقترب من 20%

ويتيح البنك أيضًا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير المرتبطة بمعدل CONIA اليومي، والذي يمثل متوسط سعر العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك بالجنيه المصري، وقد بلغ متوسط العائد على هذه الشهادة نحو 19.96% وفقًا لإقفال شهر مايو 2026.

تفاصيل شراء الشهادات

تبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، باستثناء الشهادة المرتبطة بمعدل CONIA التي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن للعملاء شراء أو تجديد الشهادات من خلال فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي BM Online، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

مزايا إضافية للعملاء

كما يتيح بنك مصر لحاملي الشهادات إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقًا للشروط والضوابط المنظمة.