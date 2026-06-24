مفاجاة لعملاء البنك الأهلي.. رفع الفائدة على شهادات الادخار وعائد جديد يصل إلى 19.5%

أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديلات جديدة على أسعار الفائدة الخاصة بشهادات الادخار، تضمنت رفع الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، إلى جانب طرح شهادة جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا، في خطوة تستهدف تعزيز العائد على مدخرات العملاء.

وتبدأ تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من اليوم، الأربعاء 24 يونيو 2026، عبر جميع فروع البنك والقنوات الإلكترونية.

البنك الأهلي يرفع الفائدة على الشهادات الادخارية

قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات ليصل إلى 17.75% سنويًا بدورية صرف شهرية بدلًا من 17.25%، كما أضاف البنك دورية صرف ربع سنوية جديدة بعائد 17.85% سنويًا.

كما طرح البنك شهادة بلاتينية جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا يصرف شهريًا، ويتم احتساب العائد وفقًا لسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%، مع حد أدنى للعائد يبلغ 17%.

وإليكم قائمة بشهادات الادخار المتاحة حالياً في البنك الأهلي بعد قرار تعديل الفائدة:

الشهادة البلاتينية 3 سنوات (عائد ثابت)

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد الشهري: 17.75%.

العائد ربع السنوي: 17.85%.

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.

لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الشهري

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد: 19.5% سنويًا يصرف شهريًا.

الحد الأدنى للعائد: 17%.

العائد مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

لا يجوز كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير ربع السنوي

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد: 19.25% سنويًا يصرف كل 3 أشهر.

العائد مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%.

إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد: 14.25% سنويًا يصرف شهريًا.

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تعد من أعلى الشهادات من حيث العائد في السنة الأولى، حيث يصل العائد إلى:

%21 خلال السنة الأولى.

%16.25 خلال السنة الثانية.

%12 خلال السنة الثالثة.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه، مع إمكانية الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمان، وعدم جواز استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.