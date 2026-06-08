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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد خسائر الذهب الأخيرة... تعرف على أعلى عائد مضمون في شهادات الادخار اليوم

أعلى عائد من شهادات الادخار متاح حالياً في البنوك
أعلى عائد من شهادات الادخار متاح حالياً في البنوك
رانيا أيمن

مع تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة الأخيرة، عاد كثير من أصحاب المدخرات للبحث عن أدوات استثمار أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة، وفي مقدمتها شهادات الادخار التي تواصل تقديم عوائد مضمونة وثابتة، ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت الشهادات أصبحت الخيار الأكثر أمانًا مقارنة بالذهب خلال الفترة الحالية.

أعلى شهادات ادخار

وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية على طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة ومتنوعة تناسب مختلف شرائح العملاء، سواء الراغبين في الحصول على دخل شهري منتظم أو الاستفادة من العوائد المتغيرة المرتبطة بأسعار الفائدة أو حتى الحصول على العائد مقدمًا.

أعلى شهادات الادخار في البنوك اليوم

وتأتي الشهادة البلاتينية المتدرجة من البنك الأهلي المصري ضمن أعلى الشهادات من حيث العائد السنوي، إذ تمنح عائدًا يبلغ 22% خلال السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ شراؤها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع عدم إمكانية الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات ادخار بأعلى عائد في مصر

أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري فتمنح عائدًا يصل إلى 19.25% يصرف كل ثلاثة أشهر، ويرتبط العائد بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%، ما يجعل العائد قابلًا للزيادة أو الانخفاض وفق تحركات أسعار الفائدة.

شهادات ادخار

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري من بنك مصر


تطرح بنك مصر الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير للأفراد الراغبين في الحصول على دخل شهري منتظم مع الاستفادة من أي تغيرات مستقبلية في أسعار الفائدة.

ويبلغ العائد الحالي على الشهادة نحو 19% سنويًا يصرف شهريًا، فيما يرتبط العائد بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، ما يجعله قابلًا للزيادة أو الانخفاض بحسب قرارات السياسة النقدية. وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ شراؤها من 500 جنيه فقط، ما يجعلها من أكثر الشهادات المتاحة لشرائح واسعة من العملاء.

وفي القطاع الخاص، تبرز شهادات الادخار المتغيرة من البنك التجاري الدولي CIB بعائد متغير يصل إلى 19.50% سنويًا، مع إمكانية صرف العائد بصورة شهرية، وهو ما يجعلها من بين أعلى الشهادات المتغيرة عائدًا داخل القطاع المصرفي.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، فيما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه، وتناسب العملاء الراغبين في الاستفادة من أي ارتفاعات محتملة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أعلى شهادات ادخار

شهادة بعائد يصل إلى 37.5%

وتتصدر شهادة الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا من بنك الإمارات دبي الوطني قائمة أعلى العوائد المطروحة حاليًا، حيث تمنح عائدًا يصل إلى 37.5% يصرف مقدمًا دفعة واحدة عن كامل مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

ويبدأ شراء الشهادة من 100 ألف جنيه، وهي متاحة للأفراد فقط، فيما لا يمكن كسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وبينما يظل الذهب أحد أهم أدوات التحوط طويلة الأجل، فإن الشهادات البنكية تظل الخيار المفضل للراغبين في تحقيق دخل ثابت ومنتظم مع مستويات مخاطر منخفضة، وهو ما يعزز الإقبال عليها خلال الفترات التي تشهد فيها أسواق الذهب تذبذبات حادة.

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