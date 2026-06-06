قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي للمستوطنين على جنوب نابلس
استجابة لـ مقترح إيرين سعيد .. الرئيس السيسي يوافق على تحسين أجور هيئة الإسعاف
إنقاذ 3 أشخاص عقب انقلاب سيارتهم في المنوفية
استجابة عاجلة لترميم هبوط أرضي بالطريق الدولي الساحلي في منطقة علوش
من فرن بلدي إلى 17 حوشًا ومنزلًا.. النيران تلتهم ممتلكات أهالي الجواهين في سوهاج
آخر مرتب في السنة .. موعد صرف أجور الموظفين بهذا الموعد
إعلام إيراني ينشر صور الدمار الذي خلفه الهجوم على قاعدة عسكرية في الكويت.. صور
محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بكورنيش المقطم.. صور
استشهاد وإصابة 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
15 الف جنيه راتب.. وظائف خاليه لحديثي التخرج
وسط فرحة الأهالي.. محافظ الأقصر يفتتح وحدة طب أسرة البياضية بتكلفة 25 مليون جنيه
روجينا تحتفل بتخرج ابنتها عبر إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استثمر فلوسك بالدولار.. إليك أعلى عائد وأفضل شهادات إدخار بالعملة الصعبة للمصريين في 2026

أعلى عائد من شهادات الادخار بالعملة الصعبة في 2026
أعلى عائد من شهادات الادخار بالعملة الصعبة في 2026
رانيا أيمن

في ظل اتجاه العديد من العملاء للحفاظ على مدخراتهم بالعملات الأجنبية، تبرز شهادات الادخار بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني كواحدة من أهم الأوعية الادخارية التي توفر عائدًا ثابتًا ودخلًا دوريًا دون الحاجة إلى المخاطرة في أدوات استثمارية أخرى.

وتشهد البنوك المصرية الحكومية والخاصة تنوعًا في شهادات الادخار بالعملة الصعبة، سواء للمقيمين داخل مصر أو المصريين العاملين بالخارج، مع اختلاف العوائد ومدد الاستثمار ودوريات صرف العائد، بما يمنح العملاء خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم.

أعلى عائد بالدولار 

وتعد الشهادة الذهبية الجديدة بالبنك الأهلي المصري وشهادات الثبات ببنك مصر من بين أعلى الشهادات الدولارية عائدًا في السوق المصرفية المصرية حاليًا، حيث تقترب العوائد من 5% سنويًا، إلى جانب عدد من الشهادات الأخرى التي توفر مزايا متنوعة للمودعين.

تفاصيل شهادات الادخار لمدة 5 سنوات وميزات الشهادات الدولارية

وفيما يلي أبرز شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالعملة الصعبة:

الشهادة الذهبية الجديدة من البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي واليورو، بحد أدنى للشراء يبلغ 500 دولار أو يورو ومضاعفاته.

وتأتي تفاصيل الشهادة كالتالي:

  • عائد 4.75% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 3 سنوات.
  • عائد 4.85% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 5 سنوات.
  • عائد 4.90% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 7 سنوات.
  • عائد 0.75% على شهادة اليورو لمدة 3 سنوات يصرف ربع سنوي.

وتعد من أبرز الشهادات المتاحة للراغبين في الحصول على عائد مرتفع بالدولار الأمريكي.

الدولار يستقر مع تراجع عوائد السندات وترقب مسار الفائدة العالمية

شهادة الثبات بالدولار واليورو من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة الثبات بالدولار الأمريكي واليورو للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

وتتميز الشهادة بـ:

  • مدة 3 سنوات أو 5 سنوات.
  • حد أدنى للشراء 100 دولار أمريكي أو يورو ومضاعفاته.
  • عائد ثابت طوال مدة الشهادة.
  • صرف العائد شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفق اختيار العميل.
  • إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر للشهادة الثلاثية و12 شهرًا للشهادة الخماسية.
سعر الدولار اليوم

وتصل العوائد على شهادات الدولار إلى:

  • 4.75% لمدة 3 سنوات مع صرف شهري.
  • 4.77% مع صرف ربع سنوي.
  • 4.80% مع صرف نصف سنوي.
  • 4.85% مع صرف سنوي.
  • 4.85% لمدة 5 سنوات مع صرف شهري.
  • 4.87% مع صرف ربع سنوي.
  • 4.90% مع صرف نصف سنوي.
  • 4.95% مع صرف سنوي.

شهادة البريمو بالدولار الأمريكي من بنك القاهرة

يوفر بنك القاهرة شهادة البريمو بالدولار الأمريكي بعائد ثابت ومرونة في اختيار دورية صرف العائد.

وتتضمن الشهادة:

  • مدة 3 سنوات.
  • حد أدنى للشراء 500 دولار أمريكي ومضاعفاته.
  • عائد 3.50% مع صرف شهري.
  • عائد 3.55% مع صرف ربع سنوي.
  • عائد 3.60% مع صرف نصف سنوي.
  • عائد 3.65% مع صرف سنوي.

كما تتيح الشهادة إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها، وإمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة وتعثر محادثات السلام

شهادات بلادي للمصريين بالخارج

ضمن الأوعية الادخارية المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج، يطرح بنك القاهرة شهادات “بلادي” بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.

وتبدأ فئات الشراء من:

  • 100 دولار أمريكي.
  • 100 يورو.
  • 100 جنيه إسترليني.

وتبلغ العوائد على شهادات الدولار الأمريكي:

  • 2.10% لمدة سنة.
  • 2.15% لمدة 3 سنوات.
  • 2.20% لمدة 5 سنوات.

فيما تصل العوائد على شهادات اليورو والجنيه الإسترليني إلى:

  • 0.50% لمدة سنة.
  • 0.75% لمدة 3 سنوات.
  • 0.85% لمدة 5 سنوات.

وتتميز هذه الشهادات بإمكانية تحويل أصل المبلغ والعائد إلى الخارج دون حد أقصى وفق الضوابط المعلنة، ما يجعلها من أبرز الخيارات المتاحة للمصريين العاملين بالخارج.

أفضل الشهادات 

بحسب العوائد المعلنة، تتصدر شهادات الثبات بالدولار من بنك مصر القائمة بعائد يصل إلى 4.95% سنويًا على الشهادة ذات أجل 5 سنوات مع صرف سنوي للعائد، تليها الشهادة الذهبية الجديدة من البنك الأهلي المصري بعائد يصل إلى 4.90% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 7 سنوات.

في المقابل، توفر شهادات بنك القاهرة مرونة أكبر في دوريات صرف العائد، بينما تستهدف شهادات “بلادي” شريحة المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الادخار بالعملات الأجنبية والاستفادة من سهولة تحويل العوائد إلى خارج مصر.

العملات الآسيوية تتراجع أمام الدولار بعد تعثر مساعي السلام بين أمريكا وإيران

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك المصرية تطرح أيضًا العديد من الشهادات والأوعية الادخارية الأخرى بالعملات الأجنبية المختلفة، ولا تقتصر على الدولار الأمريكي فقط، بل تشمل اليورو والجنيه الإسترليني وعملات أخرى، مع اختلاف العوائد ومدد الاستثمار من بنك إلى آخر.

شهادات الادخار أفضل شهادات الادخار الشهادات الدولارية شهادات ادخار بالعملة الصعبة أعلى عائد بالدولار شهادة الثبات بالدولار الشهادة الذهبية الجديدة من البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

منتخب مصر

الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

منتخب إيران

منتخب إيران يغادر إلى المكسيك

منتخب بلجيكا

رودي جارسيا يوبخ لاعبي بلجيكا رغم خماسية تونس: هذا جرس إنذار قبل المونديال

وائل عبد العزيز

وائل عبد العزيز يشيد بكريم عبد العزيز لهذا السبب

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد