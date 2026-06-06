استثمر فلوسك بالدولار.. إليك أعلى عائد وأفضل شهادات إدخار بالعملة الصعبة للمصريين في 2026

في ظل اتجاه العديد من العملاء للحفاظ على مدخراتهم بالعملات الأجنبية، تبرز شهادات الادخار بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني كواحدة من أهم الأوعية الادخارية التي توفر عائدًا ثابتًا ودخلًا دوريًا دون الحاجة إلى المخاطرة في أدوات استثمارية أخرى.

وتشهد البنوك المصرية الحكومية والخاصة تنوعًا في شهادات الادخار بالعملة الصعبة، سواء للمقيمين داخل مصر أو المصريين العاملين بالخارج، مع اختلاف العوائد ومدد الاستثمار ودوريات صرف العائد، بما يمنح العملاء خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم.

أعلى عائد بالدولار

وتعد الشهادة الذهبية الجديدة بالبنك الأهلي المصري وشهادات الثبات ببنك مصر من بين أعلى الشهادات الدولارية عائدًا في السوق المصرفية المصرية حاليًا، حيث تقترب العوائد من 5% سنويًا، إلى جانب عدد من الشهادات الأخرى التي توفر مزايا متنوعة للمودعين.

وفيما يلي أبرز شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالعملة الصعبة:

الشهادة الذهبية الجديدة من البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي واليورو، بحد أدنى للشراء يبلغ 500 دولار أو يورو ومضاعفاته.

وتأتي تفاصيل الشهادة كالتالي:

عائد 4.75% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 3 سنوات.

عائد 4.85% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 5 سنوات.

عائد 4.90% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 7 سنوات.

عائد 0.75% على شهادة اليورو لمدة 3 سنوات يصرف ربع سنوي.

وتعد من أبرز الشهادات المتاحة للراغبين في الحصول على عائد مرتفع بالدولار الأمريكي.

شهادة الثبات بالدولار واليورو من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة الثبات بالدولار الأمريكي واليورو للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

وتتميز الشهادة بـ:

مدة 3 سنوات أو 5 سنوات.

حد أدنى للشراء 100 دولار أمريكي أو يورو ومضاعفاته.

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

صرف العائد شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفق اختيار العميل.

إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر للشهادة الثلاثية و12 شهرًا للشهادة الخماسية.

وتصل العوائد على شهادات الدولار إلى:

4.75% لمدة 3 سنوات مع صرف شهري.

4.77% مع صرف ربع سنوي.

4.80% مع صرف نصف سنوي.

4.85% مع صرف سنوي.

4.85% لمدة 5 سنوات مع صرف شهري.

4.87% مع صرف ربع سنوي.

4.90% مع صرف نصف سنوي.

4.95% مع صرف سنوي.

شهادة البريمو بالدولار الأمريكي من بنك القاهرة

يوفر بنك القاهرة شهادة البريمو بالدولار الأمريكي بعائد ثابت ومرونة في اختيار دورية صرف العائد.

وتتضمن الشهادة:

مدة 3 سنوات.

حد أدنى للشراء 500 دولار أمريكي ومضاعفاته.

عائد 3.50% مع صرف شهري.

عائد 3.55% مع صرف ربع سنوي.

عائد 3.60% مع صرف نصف سنوي.

عائد 3.65% مع صرف سنوي.

كما تتيح الشهادة إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها، وإمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

شهادات بلادي للمصريين بالخارج

ضمن الأوعية الادخارية المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج، يطرح بنك القاهرة شهادات “بلادي” بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.

وتبدأ فئات الشراء من:

100 دولار أمريكي.

100 يورو.

100 جنيه إسترليني.

وتبلغ العوائد على شهادات الدولار الأمريكي:

2.10% لمدة سنة.

2.15% لمدة 3 سنوات.

2.20% لمدة 5 سنوات.

فيما تصل العوائد على شهادات اليورو والجنيه الإسترليني إلى:

0.50% لمدة سنة.

0.75% لمدة 3 سنوات.

0.85% لمدة 5 سنوات.

وتتميز هذه الشهادات بإمكانية تحويل أصل المبلغ والعائد إلى الخارج دون حد أقصى وفق الضوابط المعلنة، ما يجعلها من أبرز الخيارات المتاحة للمصريين العاملين بالخارج.

أفضل الشهادات

بحسب العوائد المعلنة، تتصدر شهادات الثبات بالدولار من بنك مصر القائمة بعائد يصل إلى 4.95% سنويًا على الشهادة ذات أجل 5 سنوات مع صرف سنوي للعائد، تليها الشهادة الذهبية الجديدة من البنك الأهلي المصري بعائد يصل إلى 4.90% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 7 سنوات.

في المقابل، توفر شهادات بنك القاهرة مرونة أكبر في دوريات صرف العائد، بينما تستهدف شهادات “بلادي” شريحة المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الادخار بالعملات الأجنبية والاستفادة من سهولة تحويل العوائد إلى خارج مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك المصرية تطرح أيضًا العديد من الشهادات والأوعية الادخارية الأخرى بالعملات الأجنبية المختلفة، ولا تقتصر على الدولار الأمريكي فقط، بل تشمل اليورو والجنيه الإسترليني وعملات أخرى، مع اختلاف العوائد ومدد الاستثمار من بنك إلى آخر.