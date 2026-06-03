أفضل شهادة ادخار متاحة بالبنوك اليوم .. وأعلى عائد في 2026

تواصل البنوك العاملة في مصر طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد مرتفعة تناسب مختلف شرائح العملاء الراغبين في استثمار مدخراتهم وتحقيق دخل ثابت أو دوري، ويبحث الكثير من المواطنين عن أفضل شهادة ادخار متاحة حاليًا وأعلى عائد يمكن الحصول عليه بعد التغيرات التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.

وتتصدر الشهادة البلاتينية المتدرجة من البنك الأهلي المصري قائمة الشهادات الأعلى عائدًا في البنوك خلال عام 2026 إذ تمنح عائدًا سنويًا متدرجًا يصل إلى 22% خلال السنة الأولى ثم 17.5% في السنة الثانية و13% في السنة الثالثة.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها مع احتساب العائد اعتبارًا من اليوم التالي للشراء ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وفي المرتبة الثانية تأتي شهادة ابن مصر من بنك مصر بعائد متدرج يصل إلى 20.5% خلال السنة الأولى ثم 16.25% في السنة الثانية و12.25% في السنة الثالثة وتصدر لمدة 3 سنوات بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بنك القاهرة



كما يطرح بنك القاهرة شهادة بريمو ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات بعائد شهري يبلغ 18% خلال السنة الأولى و16% خلال السنة الثانية و14% خلال السنة الثالثة ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه.



أما بنك saib فيقدم شهادة EXCELLENCE لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 17.25% سنويًا يصرف شهريًا أو 17.50% يصرف نصف سنويًا ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1.5 مليون جنيه.

وتبقى الشهادة البلاتينية المتدرجة من البنك الأهلي المصري صاحبة أعلى عائد معلن بين الشهادات المتاحة حاليًا في البنوك المصرية إذ تمنح عائدًا يصل إلى 22% خلال السنة الأولى ما يجعلها الخيار الأبرز للراغبين في تحقيق أعلى عائد على مدخراتهم.