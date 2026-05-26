أعلى شهادة ادخار تضمن بها عائدا قويا في العيد .. متاحة الآن بالبنوك

رغم بدء إجازة البنوك الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لا تزال البنوك تتيح للعملاء إمكانية شراء وربط شهادات الادخار إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفروع، وذلك من خلال تطبيقات الموبايل البنكي وخدمات الـATM، ما يمنح فرصة استثمار الأموال وتحقيق عوائد مرتفعة بسهولة من المنزل طوال فترة الإجازة.

أعلى عائد

وتتنوع شهادات الادخار المطروحة حاليًا بين العائد الشهري والسنوي والتراكمي، بالإضافة إلى شهادات تمنح العائد مقدمًا فور ربطها، وهو ما يجذب شريحة كبيرة من العملاء الباحثين عن دخل ثابت أو استثمار آمن خلال الفترة الحالية.

وجاءت أبرز أعلى شهادات الادخار المتاحة الآن كالتالي:

شهادة العائد المدفوع مقدمًا من بنك الإمارات دبي الوطني

تتصدر هذه الشهادة قائمة أعلى العوائد المطروحة حاليًا، إذ تمنح العملاء عائدًا يصل إلى 37.5% يُصرف مقدمًا دفعة واحدة عن مدة 3 سنوات، بما يعادل عائدًا سنويًا تراكميًا يقارب 16.96%.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه، ومدتها 3 سنوات، وهي متاحة للأفراد فقط، مع عدم إمكانية كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الإفريقي الدولي

تعد من أبرز الشهادات من حيث إجمالي العائد، حيث تصل الفائدة إلى 100% من قيمة الشهادة بنهاية مدة الأربع سنوات، بما يعني مضاعفة قيمة الاستثمار تقريبًا.

فعند استثمار 100 ألف جنيه، يحصل العميل على 200 ألف جنيه بنهاية مدة الشهادة، تشمل أصل المبلغ والعائد المتراكم.

الشهادات ذات العائد المتغير من البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي شهادة بعائد متغير يصل إلى 19.50% سنويًا، يتم صرفه بشكل شهري، مع ارتباط العائد بتحركات أسعار الفائدة في السوق.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، بينما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه فقط، ما يجعلها مناسبة لعدد كبير من العملاء، خاصة الراغبين في الاستفادة من أي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

وتطرح هذه الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي متدرج ثابت، حيث يصل العائد إلى 22% في السنة الأولى، و17.50% في السنة الثانية، و13% خلال السنة الثالثة.ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء، بالإضافة إلى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان.

ولا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

عطلة البنوك



ومع انتهاء عمل فروع البنوك وبدء عطلة عيد الأضحى، تستمر خدمات شراء وربط شهادات الادخار إلكترونيًا على مدار الساعة عبر التطبيقات البنكية وماكينات الـATM، بما يتيح للعملاء اختيار الشهادة المناسبة ودورية صرف العائد وإتمام عملية الشراء بسهولة كاملة من المنزل طوال فترة الإجازة الرسمية.