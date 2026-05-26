استعدادات عيد الأضحى.. الدولة تتحرك لتوفير اللحوم وضبط الأسواق وفتح المجازر مجانًا

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كثفت الدولة المصرية استعداداتها لضمان توافر الأضاحي واللحوم والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، عبر خطة متكاملة تشارك فيها مختلف الوزارات والجهات التنفيذية، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي، وضبط الأسواق، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية خلال موسم العيد.

وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرض خلالها أبرز الجهود الحكومية لتوفير اللحوم والأضاحي، إلى جانب رفع جاهزية المجازر الحكومية، والتوسع في المنافذ والمعارض السلعية، مع تطبيق رقابة مشددة على الأسواق ومنع الذبح العشوائي في الشوارع.

تحركات موسعة لتوفير اللحوم والسلع الأساسية

تواصل الدولة تنفيذ خطة موسعة لزيادة المعروض من اللحوم الحية والمجمدة والسلع الغذائية الأساسية، من خلال التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية والجهات الرقابية المختلفة.

وفي هذا الإطار، جهزت وزارة التموين نحو 20 شادرًا لبيع الخراف الحية بعدد من المحافظات، إلى جانب توفير نحو 2300 رأس ماشية، مع استلام 1500 رأس إضافية، فضلًا عن طرح كميات كبيرة من اللحوم الضأن المجمدة بما يعادل نحو 6000 رأس مذبوح.

كما وفرت الوزارة نحو 669 طنًا من اللحوم المجمدة، بالإضافة إلى كميات ضخمة من السلع الأساسية، تضمنت 180 ألف طن سكر، و60 ألف طن زيت، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، إلى جانب 1210 أطنان من الدواجن المجمدة، وذلك لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

تخفيضات واسعة عبر المعارض والمبادرات

وفي إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، طرحت وزارة التموين تخفيضات تصل إلى 25% على السلع الغذائية من خلال معارض "أهلًا بالعيد" وفروع "كاري أون"، بالإضافة إلى أكثر من 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأكثر من 8 آلاف فرع ضمن مشروع "جمعيتي".

كما طرحت وزارة الزراعة تخفيضات تتراوح بين 20% و30% على لحوم الأضاحي من خلال 600 منفذ تابع لها بمختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، تستمر المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد"، التي توفر مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 40%، عبر 3477 فرعًا ومنفذًا وسلسلة تجارية على مستوى الجمهورية، إلى جانب طرح السلع بأسعار مخفضة عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة "أمان".

مشروع "صكوك الأضاحي".. دعم اجتماعي واسع

ومن بين أبرز المبادرات التي توسعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مشروع "صكوك الأضاحي" التابع لوزارة وزارة الأوقاف المصرية، والذي استفادت منه أكثر من 10 ملايين أسرة منذ إطلاقه عام 2015.

وحددت الوزارة قيمة الصك البلدي لعام 2026 بنحو 9500 جنيه، بينما بلغ سعر الصك المستورد 7000 جنيه، مع إتاحة إمكانية التقسيط على 6 أشهر تتحمل خلالها الوزارة الفائدة بالكامل.

وأكدت الوزارة أن عمليات الذبح ستبدأ من أول أيام عيد الأضحى وحتى عصر رابع أيام العيد، على أن يبدأ توزيع اللحوم اعتبارًا من خامس أيام العيد، بواقع 7 كيلوجرامات من الأضحية للمضحي.

كما أتاحت الوزارة شراء الصكوك عبر الرقم المختصر "17779"، ومن خلال مديريات الأوقاف والمساجد الكبرى، إضافة إلى التحويل البنكي عبر خمسة بنوك، تشمل البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، وبنك البركة، فضلًا عن خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري وانستا باي.

جاهزية كاملة للمجازر الحكومية

وفي إطار تنظيم عمليات الذبح والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، رفعت وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية درجة الاستعداد القصوى داخل المجازر الحكومية، مع تجهيز 497 مجزرًا حكوميًا على مستوى الجمهورية وفتحها مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

وأكدت الجهات المعنية أن جميع المجازر ستعمل تحت إشراف بيطري وصحي كامل، مع توفير خدمات الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم توفير أعداد كافية من الأطباء البيطريين، إلى جانب أدوات التعقيم والمطهرات والأختام الرسمية، مع تنفيذ أعمال صيانة عاجلة لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي داخل المجازر.

وشددت المحافظات على منع الذبح في الشوارع والميادين العامة، مع تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، حفاظًا على المظهر الحضاري ومنع انتشار المخلفات والتلوث البيئي.

الجيزة ترفع حالة الطوارئ قبل العيد

وفي محافظة الجيزة، أعلنت المحافظة رفع حالة الاستعداد القصوى، وبدأت تنفيذ خطة رقابية وتنظيمية موسعة لتنظيم بيع الماشية وذبح الأضاحي وتداول الجلود.

وأصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر بيع الماشية في الشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع قصرها على الأراضي الفضاء المسورة وبمساحات مناسبة، ومنع إشغال الأرصفة والطرق العامة.

كما نص القرار على حظر استخدام الزينات الكهربائية والإضاءة الليلية داخل الشوادر، ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، مع منع الذبح داخل الشوادر طوال أيام العيد.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة بمحيط الشوادر، والتخلص الآمن من المخلفات، مع تكليف مديرية الطب البيطري بالمرور الدوري على شوادر الماشية للتأكد من سلامة الحيوانات المعروضة.

فتح 23 مجزرًا مجانًا بالجيزة

وقررت محافظة الجيزة فتح 23 مجزرًا حكوميًا بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، من بينها مجازر المنيب والوراق وكرداسة وأوسيم والبدرشين والعياط وأطفيح والصف والواحات البحرية.

كما تم دعم المجازر بأطباء متخصصين للكشف على اللحوم، وتوفير أدوات النظافة والتطهير والمادة السرية الخاصة بالأختام، إلى جانب إصدار تصاريح لنقل وتداول جلود الأضاحي.

وأكد المحافظ وجود رقابة مكثفة على محلات الجزارة والأسواق والشوادر للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة، مع متابعة الحالة الصحية للحيوانات داخل أسواق الماشية ومزارع الثروة الحيوانية.

ضوابط صارمة لتداول جلود الأضاحي

وأصدرت محافظة الجيزة قرارًا بحظر نقل أو حفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح رسمي من مديرية الطب البيطري، مقابل ألف جنيه للتصريح الواحد، مع فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه على المخالفين، والتحفظ على وسائل النقل ومصادرة الجلود والمخلفات المضبوطة.

كما تم تشكيل لجنة مركزية لتنظيم عمليات نقل وتداول الجلود بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيطرية.

خطة قومية لحماية الصحة العامة

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول لحوم آمنة وسليمة للمواطنين، مع الحد من الذبح العشوائي بالشوارع، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدن.

وأكدت غرف العمليات المركزية بالمحافظات استمرار العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، لمتابعة سير العمل داخل المجازر والتعامل مع أي طوارئ أو شكاوى، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة والإسعاف.

كما تعكس هذه التحركات حرص الدولة على تقديم خدمات عامة متكاملة خلال المناسبات الدينية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، إلى جانب دعم منظومة الأمن الغذائي وتطوير البنية الخدمية المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية واللحوم.

أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، أن سوق اللحوم يشهد حالة من الوفرة الواضحة في المعروض خلال الفترة الحالية، سواء داخل محال الجزارة أو من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة، ما أسهم في استقرار حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص ملحوظ.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المنافذ الحكومية تواصل طرح اللحوم المستوردة، خاصة القادمة من السودان وجيبوتي، بأسعار تتراوح ما بين 350 إلى 400 جنيه للكيلو، وهو ما يوفر بدائل متعددة أمام المستهلكين ويعزز من تنوع المعروض في السوق المحلي.

وأشار إلى أن السوق مدعوم بمخزون استراتيجي جيد من اللحوم والماشية، ساهم في تأمين الاحتياجات الأساسية لفترات ممتدة، إلى جانب استمرار ضخ كميات إضافية من اللحوم الحية والمجمدة، حيث جرى توفير نحو 15 ألف رأس ماشية، واستيراد أكثر من 158 ألف رأس، بالإضافة إلى نحو 100 ألف طن من اللحوم المجمدة منذ بداية العام، بما يضمن استقرار السوق خلال موسم العيد.