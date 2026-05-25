الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اتفسح ببلاش في العاصمة الجديدة| كرنفال مجاني داخل النهر الأخضر خلال العيد.. تفاصيل

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية  تنظيم فعاليات "كرنفال العيد" بمنطقة حدائق النهر الأخضر، والذي يعد أحد أكبر المشروعات الترفيهية والبيئية في قلب عاصمة مصر الجديدة. 

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة التشغيل التجريبي للمشروع، بهدف تقديم تجربة ترفيهية متكاملة ومفتوحة لكل الأسر المصرية بأسعار رمزية للأنشطة ودخول مجاني بالكامل.

​أجواء الكرنفال والأنشطة العائلية

و​يستهدف الكرنفال توفير وجهة ترفيهية هادئة ومميزة تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالمساحات الخضراء الواسعة والهواء النقي، بعيداً عن صخب المدينة. وتتضمن الفعاليات:

أنشطة ترفيهية وألعاب أطفال: مناطق مخصصة للألعاب المطاطية (الزحاليق والنطاطات الضخمة) وشخصيات كرتونية لإسعاد الأطفال.

مواقع تصوير (لوكيشنات) طبيعية: مسارات ممتدة ومناظر لاندسكيب خلابة تتيح للزوار التقاط صور تذكارية مميزة.

مناطق المأكولات والمشروبات: توفير أكشاك وخدمات ومطاعم تقدم خدماتها بأسعار مناسبة، مع السماح الكامل للجمهور باصطحاب مأكولاتهم ومشروباتهم الخاصة دون أي قيود.

​المواعيد وفترة الفعاليات

و​تنطلق فعاليات الكرنفال على مدار خمسة أيام متتالية لضمان استيعاب أكبر عدد من الزوار خلال إجازة العيد:

الفترة الزمنية: من الأربعاء 27 مايو وحتى الأحد 31مايو.

ساعات العمل: تفتح الأبواب يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 7مساءً.

​كيفية الوصول والدخول (خريطة التحرك)

و​تميزت الخطة التنظيمية للكرنفال بتسهيل حركة تدفق المواطنين عبر وسائل النقل الجماعي الذكية لضمان رحلة مريحة:

1. عبر وسائل النقل العام (شبكة الـ LRT):

​الركوب من محطة عدلي منصور التبادلية بواسطة القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

​النزول في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

​فور النزول، تتوفر أتوبيسات ترددية مخصصة ومباشرة لنقل الزوار مباشرة إلى موقع الكرنفال.

​2. بالسيارات الخاصة والمحاور الرئيسية:

​يمكن الوصول عبر محور محمد بن زايد أو الطريق الدائري الأوسطي.

​يكون الدخول المخصص للجمهور تحديداً من بوابة رقم 24 (النهر الأخضر).

​ويجب التأكيد على أن الدخول إلى حدائق النهر الأخضر وحضور الكرنفال مجاني بالكامل لجميع المواطنين دون الحاجة إلى تذاكر دخول مسبقة، لتظل العاصمة الجديدة متنفسًا حضاريًا متاحًا لجميع فئات المجتمع.

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال جولته بعدد من مشروعات العاصمة الجديدة، مشروع الحي الدبلوماسي، ورافقه خلالها المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكل من اللواء أركان حرب أشرف الحسيني، واللواء أركان حرب محمد سعد زغلول، مساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بدأ رئيس الوزراء جولته بالحي الدبلوماسي بتفقد نموذج لأحد مقار السفارات التي يتم تنفيذها ضمن مشروع منطقة السفارات بالحي؛ حيث تعرف على تقسيمات نموذج المقر ومكوناته وتجهيزاته، والتي تتضمن الجزء الإداري، والمقرر أن يضم مكتب السفير، ومكاتب للعمل، وقاعات اجتماعات، إلى جانب مقر السكن، وجزء خاص بالخدمات العامة، ومنها غرفة أرشيف، وتراس مُطل على الحي، وصالونات متنوعة، وبهو المدخل الرئيسي.

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

