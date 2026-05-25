بعد توفير 109 ملايين جنيه.. إنفراجة في ملف الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، انفراجة غير مسبوقة في أزمة الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الثالثة بعمارات «تحيا مصر» الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، بعد الانتهاء من توفير الاعتماد المالي بقيمة 109 ملايين جنيه، والسير في إجراءات تغذية المشروع بالكهرباء، تمهيدًا لإطلاق التيار بصورة مؤقتة خلال أيام، والتوصيل النهائي خلال 3 أشهر، مع سرعة تركيب عدادات المرافق وفقًا للإجراءات المقررة، في خطوة طال انتظارها لإنهاء واحدة من أقدم ملفات الإسكان بالمحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الأعمال تضمنت تنفيذ مقايسة التغذية الرئيسية لعمارات وأبراج إسكان «تحيا مصر الجديدة» بتكلفة إجمالية بلغت 109 ملايين جنيه، لتغذية مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة الذي يضم 38 عمارة و11 برجًا سكنيًا بطاقة 1406 وحدات سكنية، بالإضافة إلى المحال التجارية الملحقة بالعمارات والأبراج، بما يدعم التوسع العمراني ويحقق نقلة حضارية متكاملة غرب عاصمة المحافظة.

ويشمل المشروع تنفيذ التغذية الكهربائية من محطة المحولات الرئيسية بغرب مدينة كفرالشيخ، من خلال 4 مغذيات رئيسية بطول 5 كيلومترات لكل مغذٍ، إلى جانب إنشاء لوحة توزيع حديثة لاستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية بالمنطقة، بما يضمن استقرار الخدمة ورفع كفاءة البنية التحتية وفق أحدث المعايير الفنية والتنموية.

وقدم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير أحمد كجوك، وزير المالية، على دعمهم المتواصل لهذا الملف الحيوي، الذي يمثل بارقة أمل جديدة لأهالينا، ويعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة وسكن آمن يليق بالمواطن المصري.