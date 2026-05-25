طلع مش صحيح .. مجدي عبد الغني يعتذر لـ الزمالك على الهواء| تفاصيل

قدم مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، اعتذارا لجماهير نادي الزمالك بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ببطولة الدوري.

وقال مجدي عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس": "أنا بعتذر لجمهور الزمالك ونادي الزمالك، إن رأيي بشأن عدم قدرة الزمالك على التتويج بالدوري طلع مش صحيح".

وأضاف: "الزمالك خد بطولة الدوري ووصل نهائي الكونفدرالية، عمل إنجازين بوصوله لنهائي الكونفدرالية وتتويجه بالدوري".

وتوج الزمالك ببطولة الدوري للمرة الخامسة عشر في تاريخه بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

وتابع: "محدش كان يتخيل الزمالك يعمل كده، كان لازم أقول لجمهور الزمالك أنا طلعت غلطان، فوز الزمالك بالدوري في ظل الظروف التي يمر بها مقارنة بظروف ناديي بيراميدز والأهلي إنجاز كبير".

وختم: "الأهلي وبيراميدز معاهم فلوس بالعبط واستقرار إداري بيوفروا لبن العصفور، لكن الأهلي مخدش حاجة وبيراميدز خد كأس مصر".