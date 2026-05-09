حارس مرمى منتخب هولندا لـ مجدي عبد الغني: عايز أنسى هدفك بأسرع ما يمكن

وجه هانز فان بروكلين، حارس مرمى منتخب هولندا الأسبق في كأس العالم 1990، رسالة خاصة إلى الكابتن مجدي عبد الغني، استعاد خلالها واحدة من أشهر لحظات الكرة المصرية في المونديال.

وقال بروكلين، في رسالة مصورة عبر برنامجه "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "مرحبًا يا مجدي، أتمنى أن تكون بخير".

وتابع: "ربما تتذكرني بعدما سجلتُ ركلة الجزاء في مرماي قبل 36 عامًا خلال كأس العالم في إيطاليا".

وأكمل: "كانت تلك اللحظة واحدة من أبرز محطات مسيرتك الكروية، بينما أفضل أنا أن أنسى مثل هذه اللحظات بأسرع ما يمكن".

وأضاف: "جماهير كرة القدم المصرية، خاصة من الجيل القديم، لن تنسى تلك اللحظة أبدًا، ولذلك ستبقى حاضرًا دائمًا في أذهانهم".

واختتم بروكلين حديثه قائلا: "من هولندا، أتمنى لك كل التوفيق ودوام الصحة".

