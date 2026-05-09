مراد مكرم قبل نهائي الكونفدرالية: المفروض نركز مع الفريق الجزائري

وجّه الفنان مراد مكرم تساؤلًا بشأن طريقة تناول الإعلام الرياضي في مصر لمباراة الزمالك المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مراد مكرم، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "مش شايفين إن الإعلام الرياضي في مصر،

المفروض يكون كله

مهتم دلوقتي بدراسة

الفريق الجزائري، وتحليل

نقاط قوته وضعفه،

وفرص الزمالك في الفوز،

وأفضل خطة يستخدمها

الزمالك وكده يعني؟ ولا

إيه الموضوع؟".

مشوار الزمالك

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.