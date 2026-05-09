فتحي سند يثير الجدل : هل يحصد الزمالك الكونفدرالية والدوري ؟

أثار الناقد الرياضي فتحي سند حالة من الجدل بعد منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، تحدث فيه عن الصراع المشتعل على لقب الدوري المصري، وفرص التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، بالتزامن مع استعداد الزمالك لخوض نهائي كأس الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال فتحي سند إن الجدل لا يزال مستمرًا داخل الشارع الرياضي حول هوية بطل الدوري والمتأهل لدوري الأبطال، في ظل اختلاف الانتماءات والآراء بين الجماهير، مشيرًا إلى أن الزمالك يخوض في الوقت نفسه تحديًا قاريًا مهمًا أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وأضاف أن بطولة الكونفدرالية تمثل أهمية كبيرة للزمالك، ليس فقط على المستوى القاري، ولكن لأنها تؤهل أيضًا إلى السوبر الإفريقي وتمنح بطلها مكاسب مالية جيدة، متسائلًا: “هل يعملها الزمالك ويفوز بالكونفدرالية ثم يعود لدوري الأبطال؟”.

واختتم فتحي سند منشوره بطريقة ساخرة، مؤكدًا أن هذا السؤال قد يفتح بابًا واسعًا للاجتهادات والتوقعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويزيد من حالة “الزيطة والزمبيليطة” بين الجماهير الرياضية.





مشوار الزمالك

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

