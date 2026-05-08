الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيزيرا ينتظم في تدريبات الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

البرازيلي خوان بيزيرا
إسلام مقلد

انتظم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال المران الذي أقيم اليوم الجمعة، على ستاد 5 يوليو في إطار استعدادات الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب للإصابة في مباراة سموحة الأخيرة في الدوري على مستوى الحوض، وشارك اللاعب في الفقرة البدنية في بداية المران، قبل أن يتواجد في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

مشوار الزمالك 

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

مشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2026

الدور التمهيدي

نادي ديكيداها كلوب 0-6 نادي الزمالك 

نادي الزمالك 1-0 نادي ديكيداها 

دور المجموعات: 

الجولة الأولى: 

الزمالك  1-0 زيسكو يونايتد 

الجولة الثانية: 

نادي كايزر شيفس 1-1 نادي الزمالك

الجولة الثالثة:

الزمالك  0- 0 النادي المصري

الجولة الرابعة: 

النادي المصري 1-2 نادي الزمالك

الجولة الخامسة:

زيسكو يونايتد 1-0 نادي الزمالك

الجولة السادسة: 

نادي الزمالك 2-1 نادي كايزر شيفز 

ربع النهائي: 

نادي أوتوهو 1-1 نادي الزمالك

نادي الزمالك  2-1 نادي أوتوهو 

نصف النهائي:

شباب بلوزداد 0-1 نادي الزمالك

نادي الزمالك 0-0 شباب بلوزداد

