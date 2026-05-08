في اتصال هاتفي.. وزير الرياضة يطمئن على الزمالك قبل ذهاب اتحاد العاصمة

أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيا بالسفير عبد اللطيف اللايح سفير مصر في الجزائر وذلك للإطمئنان منه على أحوال وجميع الترتيبات المتعلقة ببعثة فريق الزمالك والذي يستعد لخوض مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية غدا السبت أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

ويحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وطمأن سفير مصر بالجزائر وزير الرياضة على أحوال البعثة، مؤكدا له أن البعثة تحظى باهتمام كامل من السفارة المصرية، وأن هناك تسهيلات كبيرة ستقدمها السفارة للجماهير المصرية والتي من المتوقع حضورها للمباراة سواء من الجالية المصرية أو من جماهير الزمالك القادمة من مصر لحضور المباراة.

وأعرب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لممثل مصر بالبطولة نادي الزمالك عن أمنياته تحقيق نتيجة إيجابية لصالح الفريق المصري في مباراة الذهاب، تسهل من مهمته قبل خوض لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي وحصد لقب الكونفدرالية الإفريقية، من أجل إسعاد الجماهير المصرية.