قفلنا صفحة الدوري.. تعليق نجوم الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفًا على نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غد السبت على ملعب ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في لقاء الإياب في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

ورفع نجوم الزمالك شعار التحدي قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

محمد عواد

قال محمد عواد حارس مرمى الزمالك في تصريحات صحفية : حابب أقدم خالص التعازي لزميلي محمد شحاتة في وفاة والده، ربنا يرحمه ويصبره ويصبر أهله.

تابع: استعدادنا لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري مختلف تمامًا، لإنه أهم نهائي بالنسبالنا في الفترة دي وإحنا شغالين بجد جدًا في التحضير، وكل اللعيبة فاهمة إن دي مباراة مش زي أي ماتش، والتركيز عالي جدًا عند الكل.

أضاف: إن شاء الله طالعين نكسب ماتش الذهاب في الجزائر، زي ما عملنا قبل كده قدام شباب بلوزداد في نص النهائي وقفلنا صفحة الدوري خالص، وكل تركيزنا دلوقتي على نهائي الكونفدرالية.

واصل: كلنا عارفين قيمة وأهمية البطولة دي لنادي الزمالك، وعايزين نرجع بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب وبإذن الله نكون على قد المسؤولية ونفرّح جمهور الزمالك اللي دايمًا ورا الفريق في كل الظروف.

يوسف وائل الفرنسي

قدم يوسف وائل نجم نادي الزمالك خالص التعازي لزميله محمد شحاتة في وفاة والده، وقال: ربنا يرحمه ويصبره ويصبر أهله.

وقال فى تصريحات صحفية: إحنا مرّينا بظروف صعبة الفترة اللي فاتت، لكن اللعيبة الكبار كان ليهم دور مهم جدًا لحد ما وصلنا لنهائي الكونفدرالية وبنمشي كويس في الدوري.

استطرد: اللاعيبة اللي اتصعدت للفريق الأول بتبذل أقصى جهد عندها عشان تظهر بأفضل شكل لما تاخد الفرصة وكلنا مركزين جدًا وعايزين نكمل بنفس المستوى اللي وصلنا له الفترة الأخيرة.

أردف: بشكر جمهور الزمالك على دعمه المستمر، لإنهم دايمًا سبب رئيسي في أي انتصار بنحققه وهدفنا نسعد الجماهير ونحقق بطولتي الدوري والكونفدرالية.

وأسهب قائلا: إن شاء الله نكون على قد المسؤولية ونكمل المشوار للنهاية بشكل يليق بنادي الزمالك.

أحمد ربيع

أكد أحمد ربيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يتقدم بالعزاء لمحمد شحاتة زميله في الفريق لوفاة والده.

وشدد اللاعب على صعوبة مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحمد ربيع في تصريحات على هامش الفعاليات الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إن اللاعبين في حالة تركيز شديد، والجميع على قدر المسؤولية لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".

واختتم:" الزمالك تعود على ضغط المباريات في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام بطل الجزائر".