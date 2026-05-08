تعديلات منتظرة في تشكيل الزمالك قبل صدام اتحاد العاصمة

يُعيد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ترتيب أوراقه الفنية قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامتها غدًا السبت، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي ذلك بعد الأداء غير المقنع الذي ظهر به الفريق في مباراة سموحة بالدوري، رغم تحقيق الفوز بهدف دون رد، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى مراجعة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال اللقاء، والعمل على تصحيحها قبل المواجهة القارية المهمة.

تعديلات منتظرة في تشكيل الزمالك بعد الأداء غير المقنع أمام سموحة

ويستعد المدير الفني لإجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق في مباراة اتحاد العاصمة، خاصة أن اللقاء يُقام خارج الديار ويمتلك حسابات مختلفة على المستويين الفني والتكتيكي، إلى جانب وجود بعض الغيابات أو عدم الجاهزية الكاملة لبعض العناصر، وعلى رأسها اللاعب خوان بيزيرا الذي لم يُحسم موقفه النهائي بعد.

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني على تأمين خط وسط الملعب بشكل أكبر، مع الاعتماد على السرعات في الخط الأمامي لاستغلال المساحات أمام المنافس.

وفي سياق متصل، يدرس معتمد جمال الدفع بالأنجولي شيكو بانزا في التشكيل الأساسي منذ بداية اللقاء، في الوقت الذي يفكر فيه في إبقاء ناصر منسي على مقاعد البدلاء، خاصة بعد تراجع مستواه في المباريات الأخيرة.

كما يظل خيار مشاركة التونسي سيف الدين الجزيري مطروحًا بقوة، نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في البطولات القارية وقدرته على التعامل مع المباريات الحاسمة.