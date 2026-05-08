قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من مران الزمالك استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. صور
الشناوي حارس مرمي الأهلي أمام المصري في الدوري
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى مطار سفنكس بالجيزة
مقتل وفقدان 23 شخصا.. كل ما تريد معرفته حول ثوران بركان إندونيسيا!
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تعلن ولادة طفلتها الثانية
الخارجية الصينية: هناك صينيين على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.
أول هجوم على سفينة صينية في مضيق هرمز.. وبيان عاجل من بكين
بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026
صعوبة شديدة في التنفس.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بفيروس هانتا
أحمد رستم: تطوير التعليم ركيزة لتعزيز التنمية البشرية
شركة ميتسوي اليابانية.. 3 ناقلات نفط تابعة لنا عبرت مضيق هرمز
الصحة تنظم المؤتمر الأول لتنمية المهن الطبية للتطوير المهني المستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعديلات منتظرة في تشكيل الزمالك قبل صدام اتحاد العاصمة

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

 

يُعيد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ترتيب أوراقه الفنية قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامتها غدًا السبت، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي ذلك بعد الأداء غير المقنع الذي ظهر به الفريق في مباراة سموحة بالدوري، رغم تحقيق الفوز بهدف دون رد، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى مراجعة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال اللقاء، والعمل على تصحيحها قبل المواجهة القارية المهمة.

تعديلات منتظرة في تشكيل الزمالك بعد الأداء غير المقنع أمام سموحة

ويستعد المدير الفني لإجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق في مباراة اتحاد العاصمة، خاصة أن اللقاء يُقام خارج الديار ويمتلك حسابات مختلفة على المستويين الفني والتكتيكي، إلى جانب وجود بعض الغيابات أو عدم الجاهزية الكاملة لبعض العناصر، وعلى رأسها اللاعب خوان بيزيرا الذي لم يُحسم موقفه النهائي بعد.

اقرا ايضا
 

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني على تأمين خط وسط الملعب بشكل أكبر، مع الاعتماد على السرعات في الخط الأمامي لاستغلال المساحات أمام المنافس.

وفي سياق متصل، يدرس معتمد جمال الدفع بالأنجولي شيكو بانزا في التشكيل الأساسي منذ بداية اللقاء، في الوقت الذي يفكر فيه في إبقاء ناصر منسي على مقاعد البدلاء، خاصة بعد تراجع مستواه في المباريات الأخيرة.

كما يظل خيار مشاركة التونسي سيف الدين الجزيري مطروحًا بقوة، نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في البطولات القارية وقدرته على التعامل مع المباريات الحاسمة.

معتمد جمال الزمالك اتحاد العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

توروب

مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة اليوم

دعوة الإسلام إلى التراحم ووجوب أداء الزكاة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الدعاء وشكر الله

أحمد الطلحي: الأخلاق النبوية تصنع السعادة الحقيقية في حياة الإنسان

قراءة القرآن

كيف ندخل في طريق الصادقين؟ أحمد الطلحي يجيب

بالصور

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

محمد سيف
محمد سيف
محمد سيف

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد