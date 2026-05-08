الأهلي يستعيد بلعمري وكريم فؤاد أمام المصري.. وغياب كوكا للإيقاف

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود الثنائي يوسف بلعمري وكريم فؤاد، قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم 20 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم صدي البلد، أن الثنائي تعافى بشكل كامل من الإصابة، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة، موضحًا أن القرار النهائي بشأن الدفع بهما يعود إلى المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق خلال اللقاء.

وفي المقابل، سيفتقد الأهلي خدمات أحمد نبيل كوكا خلال مواجهة المصري، بعد قرار رابطة الأندية بإيقاف اللاعب مباراة واحدة، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه بقيمة خمسة آلاف جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة إنبي الأخيرة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على إنبي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بداية من أمس الخميس، قبل استئناف التدريبات استعدادًا لمواجهة المصري، التي ستقام على ملعب برج العرب في ختام مرحلة التتويج.

ويدخل الأهلي الجولة الأخيرة بطموحات كبيرة للحفاظ على فرصه في التتويج بلقب الدوري الممتاز، حيث يحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز على المصري، مع انتظار تعثر الزمالك وبيراميدز في الجولة نفسها، من أجل حسم اللقب والتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 50 نقطة، فيما يأتي سيراميكا رابعًا برصيد 44 نقطة، والمصري خامسًا برصيد 40 نقطة، ثم إنبي برصيد 36 نقطة، وأخيرًا سموحة برصيد 31 نقطة.