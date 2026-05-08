برشلونة يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد تألقه مع فريق الشباب

أشاد خوسيه رامون، المدير العام لنادي FC Barcelona، بالمستويات المميزة التي يقدمها حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي السابق، بعد تألقه اللافت مع فريق الشباب ومساهمته في التتويج بلقب الدوري الإسباني للشباب.

وقال خوسيه رامون، خلال تصريحات لبرنامج "من القاهرة" المذاع عبر قناة "أون سبورت"، إن التعاقد مع حمزة عبد الكريم جاء بعد تقييم شامل للاعب، موضحًا:"حمزة حصل على تقييم إيجابي للغاية من حيث شخصيته داخل وخارج الملعب، إلى جانب قوته البدنية وطوله وبنيته المميزة".

وأضاف:"لاحظنا أنه يمتلك أسلوبًا مختلفًا عن بقية المهاجمين في الفئات السنية بالنادي، كما يتمتع بقدرة كبيرة على إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء".

وفي السياق نفسه، أثنى بول بلانيس، مدرب شباب برشلونة، على إمكانيات اللاعب، قائلًا:"برشلونة تعاقد مع لاعب جيد جدًا، لكن على حمزة مواصلة التأقلم مع أسلوب لعب الفريق".

وتابع:"مع مرور الوقت سنشاهد جميع إمكانياته، فهو مهاجم يمتلك قدرات كبيرة وحسًا تهديفيًا رائعًا".

وكان حمزة عبد الكريم قد نجح في تسجيل أربعة أهداف مع شباب برشلونة منذ حصوله على فرصته الأولى، كان آخرها "هاتريك" في شباك مونت كارلو، ليواصل تقديم مستويات مميزة تلفت الأنظار داخل النادي الكتالوني.