مهاجم مميز للغاية.. إشادة من إدارة برشلونة بتألق حمزة عبد الكريم

أشاد خوسيه رامون، المدير العام لنادي برشلونة، بالمستويات المميزة التي يقدمها اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي السابق، بعد تألقه اللافت مع فريق شباب برشلونة وتسجيله هاتريك ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني للشباب.

وأكد رامون في تصريحات لبرنامج «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت»، أن التعاقد مع حمزة عبد الكريم جاء بعد تقييم شامل لقدراته الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن اللاعب يتمتع بشخصية قوية داخل وخارج الملعب، إلى جانب امتلاكه بنية جسدية مميزة وطول مناسب يمنحه أفضلية في مركزه.

وأضاف المدير العام لبرشلونة أن الجهاز الفني لاحظ منذ البداية أن حمزة يختلف عن العديد من المهاجمين في الفئات السنية داخل النادي، موضحاً أنه يمتلك حساً تهديفياً جيداً وقدرة واضحة على إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء، وهو ما جعله خياراً مناسباً لمشروع تطوير المواهب في النادي الكتالوني.

من جانبه، أثنى بول بلانيس، مدرب فريق شباب برشلونة، على مستوى اللاعب، مؤكداً أن النادي تعاقد مع مهاجم مميز للغاية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية استمرار اللاعب في التأقلم مع أسلوب لعب برشلونة القائم على الاستحواذ والضغط الجماعي.

وقال بلانيس إن الوقت سيكون عاملاً أساسياً لإظهار كامل قدرات حمزة، مشيراً إلى أنه يملك إمكانيات كبيرة وحساً تهديفياً عالياً يجعله من العناصر الواعدة في المستقبل.

وكان حمزة عبد الكريم قد نجح في لفت الأنظار سريعاً منذ حصوله على فرصته الأولى مع فريق شباب برشلونة، حيث سجل أربعة أهداف منذ انضمامه، كان أبرزها هاتريك في شباك مونت كارلو، ليؤكد حضوره القوي ويعزز الثقة في قدراته داخل النادي الإسباني