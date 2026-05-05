لاعب برشلونة السابق: هاتريك حمزة عبد الكريم يؤكد أهمية تصعيد المواهب الجديدة

أكد محمد على عمار لاعب برشلونة السابق أن الليجا له أهمية كبيرة والمنافسات دائمًا تكون قوية بين برشلونة وريال مدريد ونعول عليها بشكل كبير والانجازات التي حققها برشلونة والتي تخطت كل الحدود.

وأكمل في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي أحمد جمال،أن تسجيل حمزة عبد الكريم لهاتريك شئ جبد، نعم هناك حاجة دائما للاعبين جدد ولدينا لاعين جدد في الشباب لذلك هذا يتطلب من اللاعبين ذات المهارة العالية لمساعدتنا في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف: بكل صراحة، هذه منافسة كبيرة والكفة تميل نحو برشلونة،و وريال مدريد خسر من بايرن ميونخ في دوري أبطال والكفة تميل نحو برشلونة وهذه كانت مباراة لا تنسى بالنسبة لنا وبرشلونة يتميز بالأداء الحسن.

وواصل: أتمنى ألا يحدث ذلك لانه له تاريخ كبير ومنصب كبير في الكرة العالمية ونتذكر عندما كنا نلعب في التسعينات ولدينا كثير من الانتصارات المميزة واتمنى ألا ينخفض بهم الحال ونتمنى بقائهم في البريميرليج هذا الموسم.

وزاد: أتمنى لهم الخير لقد لعبوا في قطر بشكل رائع، وأتمنى أن له التوفيق، الطريق طويل وصعب ولديهم فرصة بكل تأكيد لابد أن يستغلونها خلال الفترة المقبلة.

وأشار: أتمنى أن يذهب محمد صلاح إلى برشلونة، هذا هو أفضل اللاعبين في العالم وإذا استطاع برشلونة أن يحصل على توقيع صلاح سيكون إضافة لفريق برشلونة.

وواصل: هيثم حسن لاعب رائع ولديه قوة كبيرة وله حضور رائع في الملعب وأتمنى أن يستمر بنفس المستوى في الملعب.

واختتم: دائمًا ما يضم منتخب مصر لاعبين رائعين واتمنى أن يحقق منتخب مصر مستويات كبيرة ولكن كأس العالم ليس بمستوى يسير ويتطلب القوة والمهارة والتناسق بين اللاعبين، وأنا على يقين على قدرتهم للوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة.