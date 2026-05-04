هالاند الجديد .. أحمد موسى : حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار بأوروبا بعد 4 شهور في برشلونة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم يمثل نموذجًا مشرفًا للمواهب المصرية، مشيرًا إلى أن "مصر ولادة" دائمًا بالنجوم.

اتغير بعد 4 شهور

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع علة قناة «صدى البلد» أن حمزة عبد الكريم، بدأ في ناشئ في النادي الأهلي، خاض فترة معايشة مع نادي برشلونة الإسباني، حيث كان يخضع للتقييم لتحديد استمراره من عدمه، واتغير بعد 4 شهور.

حديث الصحافة والإعلام الأوروبي

وأوضح «موسى» أن حمزة كانت آخر مباراة له أمس، وقدم أداء استثنائي، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في فوز فريقه بنتيجة 9-0، ليصبح حديث الصحافة والإعلام الأوروبي.

"هالاند الجديد" المنتظر في أوروبا

وشدد «موسى» على أن اللاعب لفت الأنظار بشدة، لدرجة أن بعض التقارير وصفته بـ"هالاند الجديد" المنتظر في أوروبا، مؤكدًا أن الأندية الأوروبية تمتلك خبرات كبيرة في تطوير اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

تجربة احتراف اللاعبين المصريين

وأشار إلى أن تجربة احتراف اللاعبين المصريين في أوروبا قد تشهد تحديات، مستشهدًا ببدايات محمد صلاح، ووقتها قيل "زي ما هيروح زي ما هيرجع"، ولكن تألق حمزة الأخير فاجأ الجميع ويمهد له طريقًا مميزًا في الملاعب الأوروبية.