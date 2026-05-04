أحمد موسى: مصر تدعم الأشقاء في الخليج سياسيًا ودبلوماسيًا وعسكريًا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تدين بشدة استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن موقف مصر واضح وليس بالكلام فقط بل بالأفعال، وقد حدث ذلك بالفعل.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر تؤكد أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وقد حدث ذلك بالفعل.

وأضاف أن مصر أدانت الهجمات الآثمة التي تم شنها بالصواريخ باستهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أن اللغة التي تتحدث بها مصر قوية جدًا، وهو ما يعكس موقفها الواضح والداعم لدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأوضح: "مصر لم ولن تتأخر عن دعم الأشقاء، وكل ما طُلب من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من مصر تم الاستجابة له، سواء دعم سياسي أو دبلوماسي هائل أو دعم عسكري، ومصر لم ولن تتأخر في أي وقت، وكل التحية لأشقائنا الشعب الإماراتي الشقيق، ومصر وقيادة مصر معكم".

وتابع: "البيانات المصرية التي تصدر مهمة جدًا، والدفاعات الجوية الإماراتية تصدت لعدد كبير من الصواريخ الإيرانية، والقوات الجوية الإماراتية تتصدى للهجمات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة".