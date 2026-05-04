تصعيد مفاجئ في الخليج خلال ساعة واحدة.. أحمد موسى يطرح تساؤلات حول طبيعة الهجمات على الإمارات

شهدت الساحة الإقليمية تطورًا سريعًا ومثيرًا للقلق، بعدما كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل تصعيد مفاجئ استهدف دولة الإمارات، عقب فترة من الهدوء النسبي التي استمرت منذ الثامن من أبريل دون تسجيل أي اعتداءات.

وخلال ظهوره على قناة صدى البلد، أوضح موسى أن هذا الهدوء لم يدم طويلًا، حيث شهدت ساعة واحدة فقط تنفيذ ضربات متتالية على الأراضي الإماراتية، ما يعكس تحولًا سريعًا في وتيرة الأحداث بالمنطقة.

وفي سياق متصل، أشار إلى حالة من التضارب في الروايات بين الأطراف المختلفة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبور سفينتين أمريكيتين صباح اليوم، بينما أكدت إيران أنها قامت باستهداف سفن أمريكية، وهو ما اعتبره مؤشرًا على وجود “حرب نفسية” بالتوازي مع التطورات الميدانية.

وطرح موسى تساؤلات حول طبيعة الأهداف الحقيقية لهذه الضربات، وما إذا كانت موجهة نحو قواعد عسكرية أمريكية، إلا أنه رجّح، استنادًا إلى المعطيات المتاحة، أن الاستهداف طال مواقع مدنية، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المدنيين.

كما لفت إلى أن الهجمات لم تقتصر على الإمارات، بل امتدت لتشمل استهداف سفن في المنطقة، إلى جانب تحركات أخرى وُصفت بالمريبة، من بينها هجوم في سلطنة عمان، وتحديدًا في منطقة “تيبات” بولاية بخاء، في مؤشر على اتساع نطاق التصعيد.

وأكد أن الضربات التي وقعت خلال الساعة ذاتها نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، حيث بلغ عددها ثلاث هجمات متتالية، ما دفع الجهات الرسمية في الإمارات إلى إصدار بيان إدانة، خاصة مع تزامن ذلك مع خرق واضح لحالة التهدئة وتجدد العمليات العسكرية.

وأسفرت هذه التطورات عن إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، في واقعة تعكس خطورة التصعيد وتأثيره المباشر على المدنيين، وسط حالة من الترقب لما قد تشهده الساعات المقبلة من تطورات جديدة.