أسامة كبير: إيران تستخدم التصعيد في مضيق هرمز وحرب الوكالة تهدد استقرار المنطقة

أكد اللواء حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن إيران تمارس سياسة تصعيد خطيرة في المنطقة، من خلال استخدام أوراق ضغط مثل مضيق هرمز، في ظل استمرار التوتر مع الولايات المتحدة.

وأوضح أسامة حرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إيران ترى أن صبرها الاستراتيجي قد يمنحها أفضلية في مواجهة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تتأثر بشكل مباشر نتيجة هذا التصعيد، خاصة في أسعار الطاقة.

وأضاف أن إيران قامت بأعمال عسكرية تشمل زرع ألغام في مناطق قريبة من السواحل العُمانية لكي تفرض رسوم على السفن في مضيق هرمز، لافتًا إلى أن المنطقة قد تشهد تطورات خطيرة خلال الفترة المقبلة مع احتمالية تنفيذ ضربات جديدة.

وأشار إلى أن ما يحدث يُعد نموذجًا واضحًا لـ”حروب الوكالة”، حيث تتبادل القوى الكبرى التأثير على الأرض بينما تتحمل الدول العربية في المنطقة التكلفة المباشرة.

وأكد أن استمرار التصعيد الإيراني يهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة للوصول إلى تفاهمات سياسية، مشيرًا إلى أن استهداف دول الخليج يمثل محاولة لإعادة رسم موازين القوى في المنطقة.

واختتم بأن الوضع الحالي يتطلب تحركًا دوليًا منظمًا لتفادي انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، مع ضرورة وجود ضمانات حقيقية لحماية دول الخليج.